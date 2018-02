Generación Z: los nuevos “baby boomers”

Los “baby boomers”, nacidos entre el 1946 y 1964, se llaman así porque luego de culminada la Segunda Guerra Mundial ocurrió un “boom” de nacimientos de niños. Se estima que, en el 1946, el primer año del “boom” hubo 3.4 millones de nacimientos en los Estados Unidos. Se cree que este aumento drástico en la tasa de nacimientos se debió a que los padres de los “boomers” se sentían más seguros para convertirse en padres con la mejoría en la economía y estabilidad social ocurrida después de la guerra.

Recientemente hemos visto reseñado en noticias la masacre en una escuela de Florida. Hemos visto cómo los estudiantes de esta escuela han decido movilizar a estudiantes de otras escuelas en la nación americana en su esfuerzo por demandar leyes más fuertes para el control de armas. Es una iniciativa muy parecida a las luchas de los baby boomers por los derechos civiles y protestas en los campus universitarios durante la Guerra de Vietnam en los años 60, así como por los derechos de la mujer y de la libertad sexual. Estos jóvenes, los de hoy, pertenecen a la nueva generación Z.

Los millennials es la generación que precede a la generación Z. Los millennials los ubican algunos desde el 1980-1982 hasta el 2000-2004. Los estudios ubican estas dos generaciones entrelazándose por un espacio de aproximadamente 10 años, del 1994-2004, ya que aún no se define con exactitud el fin de la generación de los millennials. Esto se debe a que son las generaciones más jóvenes y aún se estudian sus comportamientos. Podría tomar unos 10 a 15 años más para poder realizar el corte exacto del inicio y el fin de cada una.

La generación Z son los nacidos aproximadamente a partir del 1994-2014. Los Z o los centennials, también conocidos como los iGen o “fundadores” es la generación que nació con la tecnología a todo vapor. Sus formas de contacto con el mundo son los dispositivos móviles y las redes sociales. No conocen un mundo sin tecnología. A pesar de su contacto más cercano a la tecnología tienen un gran sentido de humanidad. Son sensibles al dolor ajeno, a la injusticia y saben ganarse lo que tienen con su esfuerzo. Esto lo aprendieron de sus padres, en su mayoría de la generación X, quienes crecieron con la ausencia de sus padres los “boomers” y tuvieron que ganarse lo que querían con esfuerzo. También aprendieron de sus padres que hay que trabajar, y si no hay dinero para X o Y, no hay. Esto se debe a que fueron criados durante varias recesiones económicas durante los años 90 hasta el 2008 y por padres que por años continúan pagando sus deudas de préstamos estudiantiles. Por tanto, el valor hacia el trabajo y al dinero ha sido parte intrínseca de su desarrollo.

Se vislumbra que la generación Z, los nietos de los baby boomers, tomen posturas serias y que generen cambios reales en el ámbito social y laboral. Sus protestas irán más allá de marchas, y se espera que al igual que los baby boomers, tomen en sus manos posiciones políticas o de poder que les permita convertirse en protagonistas de ese cambio. Durante este 2018 se insertan a la fuerza laboral aquellos que tienen entre 18-21 años y esperan de sus empleadores lo que los baby boomers también buscaban, estabilidad económica y éxito laboral.

A continuación, algunas características de la Generación Z que los asemeja a sus abuelos, los “boomers”:

Empleo y finanzas

• Estabilidad laboral y económica. Los Z buscan jefes que les sirvan de mentores y guía.

En un estudio realizado de recursos humanos, el 29% respondió que buscan un ambiente laboral de empoderamiento.

• Ahorros. El 64 % tiene su propia cuenta de ahorros, esta característica refleja su visión hacia el trabajo y su futuro.

• Analíticos. Necesitan saber el por qué más allá de lo evidente y en ese análisis basan la solución de problemas.

• Prefieren la oficina. Un dato muy interesante de los Z es que prefieren trabajar en un lugar como una oficina más que a distancia o desde el hogar, ya que prefieren desarrollar relaciones profesionales con sus compañeros de trabajo y recibir retroalimentación inmediata.

• Beneficio profesional. No gustan de premios como vacaciones ilimitadas, o recompensas de comida o bebida gratis, prefieren beneficios centrados en su carrera, que puedan tener sesiones uno a uno con sus líderes, esto seguido por beneficios de salud.

Liderazgo y causas sociales

• Son el cambio. La generación Z desea desarrollar, apoyar y colaborar con sus empleadores y comunidad en causas que vayan a tono con sus valores para con la sociedad, especialmente buscan la igualdad y la diversidad. También desean que sus empleadores no solo implementen esos valores dentro de la empresa, sino que organicen y lleven esos esfuerzos a la comunidad.

• Aman la diversidad. El 81% de los encuestados tiene amigos de otras razas lo que indica que la diversidad y la multiculturalidad forma parte de quienes son.

La generación Z es una generación marcada por la educación de dos generaciones que conocen de primera mano la necesidad, el sacrificio y el compromiso. Esa educación los hace más orientados al trabajo, al ahorro, al desarrollo profesional, y a alcanzar el éxito. Los empleadores tienen que estar listos para recibir jóvenes con una madurez que no es equitativa a su edad tomando su trabajo muy en serio. La generación Z será de gran beneficio para las empresas que decidan contratarlos porque a medida que obtengan lo que buscan de un empleador aumenta su lealtad a largo plazo y disminuirán las crisis de retención de empleados.