La pelea que hizo que Adamari López y Toni Costa dejaran de hablarse por días

La pareja que forman Adamari López y Toni Costa es sin duda una de las más admiradas del espectáculo latino por su fortaleza y la felicidad que irradian cada vez que son vistos en público.

Juntos han construido un hogar lleno de amor y diversión para Alaïa, su pequeña hija de dos años. Sin embargo, desde que se conocieron han tenido que enfrentar diversos obstáculos que han puesto a prueba su relación.

En una reciente entrevista con Un Nuevo Día, la conductora Adamari López y su esposo, el bailarín español Toni Costa, revelaron intimidades de su matrimonio. La pareja lleva junta desde 2011 y aunque se ven más felices que nunca, confesaron que han pasado varios días sin hablarse por una razón con la que seguro muchas se identificarán.

Resulta que la conductora y el bailarín han tenido fuertes discusiones por el tema de la basura, dando a entender que se convierte en un problema cuando uno de los dos (especialmente Toni) olvida sacarla. "Se convirtió en una obsesión. Yo la saco, lo comparto, la gente ya me hace 'bullying' y me preguntan: 'la basura, acuérdate, te toca la basura, que si no luego…"", expresó Costa entre risas, haciendo referencia a que todos le recuerdan que debe sacarla para no hacer enojar a Adamari.

"El ideal como papás es que no discutamos diferencias frente a la niña (Alaïa)", aseguró Adamari

Sin duda, el ejemplo que ambos le han puesto a la pequeña es muy grande pues en mayor medida posible tratan de inculcarle valores de respeto y amor a todos. A pesar de la fama, no se han dejado llevar por esta y han mantenido a la pequeña cerca de ellos en todo momento.

Además indicó que cada ambos aspiran a que "comprometerse todos los días. Que sea una relación en la que tengamos que trabajar todos los días. No quiero que haya un matrimonio, entonces demos por sentado que todo lo demás no hay que lucharlo". Algo con lo que Adamari sorprendió fue con el tema de tener otro hijo, asegurando que se ha planteado la idea de la adopción.

