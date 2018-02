Las personas que nacieron en estos días son más propensas a ser infieles

¿Estás preocupada de que tu pareja engañe? Cualquiera que haya pasado por una experiencia así sabe que una traición es increíblemente dolorosa por lo que jamás querrían pasar por lo mismo. Aunque no es obligatorio que una persona engañe por su fecha de nacimiento, sí es en cierto modo un factor que determina su signo del zodiaco y por ende, ciertos rasgos de su personalidad que lo hacen más "coqueto" o "aventado" que otro.

Si le preocupa que tu pareja o prospecto pueda engañarte en algún momento, aquí hay algunas pistas cósmicas que debes tomar en cuenta.

Las personas que nacieron entre el 21 de diciembre y enero 19 son correspondientes al signo Capricornio. Ellos tienden a tener un carácter responsable, disciplinado y con un gran autocontrol. Suelen ser muy cuidadosos con los detalles pero cuidado porque también son expertos en mantener secretos.

Son ambiciosos por lo que les gusta satisfacer sus necesidades a como de lugar, aún si eso implica otra persona que no es su pareja. No se arrepentirán de las trampas y no les importará cómo sus acciones hayan afectado a otra persona. También son listos para anticipar tus posibles movimientos, por lo que no serán atrapados durante mucho tiempo. Y cuando los atrapen, tarde o temprano, tratarán de justificar su acción horrible o pretenderán pedir disculpas.

Otros que tienden a ser infieles son:

19 de enero – 18 de febrero (Acuario)

Los tramposos de Acuario, por otro lado, son tramposos emocionales. Se apegan demasiado pronto y terminan por enamorarse de la persona que no es su pareja. Son como esos niños que simplemente no pueden ser felices con un caramelo y llorar para obtener uno nuevo cada vez que pasan por la tienda. Y, literalmente, su conciencia no es lo suficientemente madura como para evitar que se alejen cada vez.

18 de febrero – 21 de marzo (Piscis)

Los Piscis son individuos muy inteligentes que pueden salirse con la suya con sus elaboradas intrigas. Debido a su inteligencia, por lo general nunca son atrapados antes de que sea demasiado tarde. Son como ladrones cuyos robos están planeados, pero como ningún crimen es perfecto, el suyo tampoco lo es y tarde o temprano caen.

20 de abril – 21 de mayo (Tauro)

Los Tauro son leales y casi nunca hacen trampa. Sin embargo, si un Tauro termina engañándote, probablemente significa que él o ella se enamoró de otra persona. Si te engañan, no hay esperanza porque realmente aman a esta persona y no los dejará nunca. Probablemente fuiste alguien que ellos pensaron amar pero no lo hicieron.

