Marriott Condado lanza exquisito brunch dominical ilimitado

Mientras se reactiva el turismo pos María, el San Juan Marriott Resort & Casino pone a disposición del comensal un exquisito brunch dominical estilo buffet (all you can eat) con mimosas ilimitadas en el restaurante La Vista Grill, esto junto con un pase que da acceso a la playa y a la piscina en sus instalaciones.

"Buscamos que los visitantes se lleven un recuerdo inolvidable tanto de los sabores como de nuestro servicio. Más que nada nos esmeramos para crear memorias. La calidad y el servicio tienen que ir de la mano de un buen plato de comida", destacó Jorge Jara a Metro, sous chef ejecutivo de la hospedería, quien lleva más de 14 años de trayectoria en la empresa.

El variado buffet consta de estaciones de sushi, pastas, carnes, pescados, ceviche, ensaladas y postres, "tratando de abarcar a toda nuestra clientela que nos visita y en especial a los turistas locales".

También puede crear su propia omelette o tortilla francesa esponjosa con los ingredientes de su predilección.

El renovado Vista Grill, ahora cuenta con un espacio al aire libre tipo lounge, donde también podrá recrearse con la hermosa vista a la piscina o a la playa del Condado.

Entre otros atractivos, la hospedería cuenta con el Red Coral Lounge, una moderna y elegante barra que ubica en el área central del vestíbulo frente al casino, que ofrece música tropical y bandas en vivo, en la cual podrá degustar refrescantes cócteles como el Dragon Berry Mojito, una versión especial de la casa del tradicional Mojito, a base de fresas, y el Mojito helado.











Publicidad











Nuevo Marriott Condado

Con una inversión de cerca de 45 millones el hotel será completamente remodelado, incluyendo todas las habitaciones y restaurantes.

El nuevo San Juan Marriott Resort & Casino ostentará un nuevo concepto más moderno y tecnológico. Se espera que para finales de año se lleve a cabo el relanzamiento de la hospedería, según adelantó a este diario Joaquín Cruz, director de mercadeo de Marriott.

"Esta renovación ya estaba en planes y proyectadas antes del huracán María, el huracán lo que hizo fue acelerar el proceso. Vamos a tener un nuevo concepto más moderno y contemporáneo, mas tecnología, televisores de alta definición con Netflix integrado… y esperamos que ya para finales de año tengamos todas las habitaciones renovadas. También se va renovar todo el área de la piscina, restaurantes, gimnasio y el pool deck", específico.

Más datos:

El Sunday Brunch está disponible de 12:00 a 3:00 de la tarde. El precio del paquete del Sunday Brunch es $32 por persona más $5.00 por mimosas ilimitadas.

Con el consumo del brunch, se valida el estacionamiento.

Para más información o reservas puede comunicarse al 787-722-7200.