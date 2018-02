Conoce esta rutina de sentadillas y cambia tu cuerpo en 30 días

Una nueva rutina

El ejercicio no es fácil para todas las mujeres, más porque no siempre se tiempo suficiente o los recursos para inscribirse a un gimnasio. Con esta rutina que dura 30 días podrás obtener lo que siempre soñaste de la manera más sencilla. No tendrás que invertir horas y horas para conseguir unas impresionantes piernas y unos glúteos envidiables.

Solamente se requiere de una combinación de sentadillas, una alimentación sana y un ejercicio aerobico para cumplir con nuestros objetivos. Con un poco de trabajo desde casa podrás conseguir un cuerpo escultural. Así que intenta seguir esta sencilla guía durante un mes para que tu vida comience a cambiar.

Esta pequeña rutina solamente tiene algunas variaciones, distintos tipos de sentadillas y solo algunos días se incorpora un ejercicio aerobico para que puedas llegar así de rápido a tu objetivo. Si tienes un compromiso, una ida a la playa, una boda, o una cita especial con tu chico esta es la mejor manera de llegar a tener un cuerpo moldeado en tan pocos días.

Rutina de sentadillas para aumentar glúteos:

DÍA SENTADILLAS SENTADILLAS CON SALTO SENTADILLAS SUMO SENTADILLAS PISTOLA SENTADILLAS SPLIT *EJERCICIO AEROBICO 1 5 5 5 5 5 No 2 10 10 10 10 10 No 3 15 15 15 15 15 No 4 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 20 Min. 5 25 25 25 25 25 No 6 30 30 30 30 30 No 7 35 35 35 35 35 No 8 40 40 40 40 40 No 9 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 20-30 Min. 10 50 50 50 50 50 No 11 55 55 55 55 55 No 12 60 60 60 60 60 No 13 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 20 Min. 14 70 70 70 70 70 No 15 75 75 75 75 75 No 16 80 80 80 80 80 No 17 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 20-30 Min. 18 90 90 90 90 90 No 19 95 95 95 95 95 No 20 100 100 100 100 100 No 21 105 105 105 105 105 No 22 110 110 110 110 110 No 23 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 25-35 Min. 24 120 120 120 120 120 No 25 125 125 125 125 125 No 26 130 130 130 130 130 No 27 135 135 135 135 135 No 28 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 30-35 Min. 29 145 145 145 145 145 No 30 150 150 150 150 150 No

En el descanso también se recomienda incorporar algunos minutos de ejercicio aerobico, aunque no es obligatorio. Solamente es para alcanzar con mayor rapidez los objetivos.

Nueva Mujer Mujer baja más de 50 kilos pero como experimento no actualiza sus fotos en Tinder Los resultados fueron sorprendentes

Te recomendamos en video: