Hombre casi muere por costumbre de tronar sus nudillos

Estudios globales indican que al menos el 50 por ciento de las personas hacen tronar sus dedos, en su mayoría los hombres. Antoine Boylston, un estadounidense de 31 años, casi murió por esta costumbre que muchos tienen, pero no por culpa de la artrosis, si no que por una grave infección que se desató en su cuerpo luego de realizar esta práctica cotidiana.

Esto sucedió en abril de 2016, era un día común hasta que recordó su costumbre de hacer tronar los nudillos, en ese momento se desató su infierno en vida. Tras el inocente acto, Antoine se reabrió una herida que tenía en un dedo.

Primero pensó que se había roto el meñique, pero como el dolor persistió, a las horas decidió ir al hospital. Al llegar, su mano derecha ya estaba sufriendo los primeros síntomas de necrosis.

“Cuando llegué, mi mano derecha había empezado a oscurecerse y a hincharse”, contó al medio británico Metro.

Al verlo, los médicos inmediatamente le realizaron una biopsia de piel, pero las bacterias ya estaban devorando su cuerpo.

El hombre debió ser sometido a dos cirugías, pero finalmente tuvieron que cortarle el brazo hasta el codo. En su otra mano, solamente le quedaron dos dedos y debió recibir un injerto de piel de su propio muslo para tapar la herida provocada por la bacteria asesina.

La teoría de los médicos es que Boylston se abrió una costra ya existente, lo que permitió a las bacterias entrar e infectar su cuerpo.

Más conocida como la “enfermedad carnívora”, es una extraña infección bacteriana capaz de destruir piel, músculos y grasa del cuerpo.

La bacteria puede ingresar al organismo por el más mínimo corte o raspón, y se multiplica rápidamente, liberando toxinas que matan tejidos y cortan la circulación sanguínea en la zona.

Entre los síntomas está la aparición de bultos rojos, protuberancias o hematomas, que rápidamente se extienden a fiebre y nauseas. Si la enfermedad se propaga en una extremidad, es necesario extirparla.

Al año se reportan entre 500 y 1500 casos en el mundo, con un bajo índice de mortalidad.

