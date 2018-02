¡Y no pasó nada!: monstruoso asteroide ya se "acercó" a la Tierra

Llevábamos meses esperándolo, pero finalmente no pasó nada. Con un tamaño similar al del rascacielos más grande del mundo, la NASA lo consideraba de “alta peligrosidad”, sin embargo, jamás existió riesgo de colisión.

Se trata del esperado asteroide 2002 AJ129, que venía volando a más de 120 mil kilómetros por hora y se dirigía a la Tierra, un hecho que causó el temor de cientos de usuarios de internet.

Durante la noche de este domingo, los más curiosos esperaron con ansias el paso de este asteroide por el planeta tierra, pero el objeto volador pasó unos 4,3 millones de kilómetros más lejos. En otras palabras, la distancia que alcanzó el asteroide es equivalente a diez veces el tramo que existe entre la Tierra y la luna, lo que significó un "fuerte golpe" para los más pesimistas.

El asteroide 2002 AJ129 fue descubierto hace 16 años, en el Observatorio de Haleakala en Hawai. Desde un principio fue clasificado como un “asteroide potencialmente peligroso”, pues es capaz de viajar aproximadamente a 34 kilómetros por segundo.

De hecho esta no es la primera vez que el asteroide “visita” la vía láctea. En febrero de 1904 pasó a 3,1 millones de kilómetros de la Tierra, mucho más cerca que este año.

Finalmente, el fenómeno pasó inadvertido en el cielo, pero no tanto en las redes sociales, en donde los usuarios expresaron sus “sentimientos encontrados” respecto al esperado fenómeno.

Se estima que el “monstruoso” asteroide vuelva a pasar cerca de la tierra en febrero de 2087, según las predicciones entregadas por la NASA.

In response to several questions, asteroid 2002 AJ129 will safely pass Earth on Feb. 4. At closest approach, it will be at a distance of 2.6 million miles / 4.2 million km — over 10 times the distance between Earth and the Moon. More: https://t.co/ZhYzOXRSfP pic.twitter.com/baJhxv2Dzj

— Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 19, 2018