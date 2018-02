Empresa recibe odio en redes por crear Doritos especiales “para mujeres”

Suenan menos cuando los mascan, no dejan residuos en las manos y vienen en un empaque más pequeño, especial para llevarlos en la cartera. Esas son las características con las que la empresa PepsiCo, está presentando sus nuevos Doritos, creados especialmente para las mujeres.

Una idea que surge tras un análisis de mercado, pero que está generando una fuerte polémica en Inglaterra, donde fueron presentados, porque van en contra de la discusión que el mundo actualmente lleva adelante, de eliminar la brecha de género.

En defensa del producto, la directora de la firma Indra Nooyi, dijo a Freakonomis Radio, dijo que “a las mujeres no les gusta crujir demasiado fuerte en público. Y no se laman los dedos generosamente y no les gusta verter las pequeñas piezas rotas y el sabor en la boca ".

Sin embargo, miles de mujeres refutaron la idea y argumentaron que al igual que los hombres, se sienten capaces de comer cualquier producto de la marca sin diferencia.

.@Doritos is apparently launching 'ladies crisps' as women supposedly don't like crunching loudly or licking their fingers. AND they're magically sized to fit a lady's handbag. This can't be real?!? pic.twitter.com/rZEjMIdIWf — Sabrina Barr (@fabsab5) February 5, 2018

Seriously? This is so stupid. I’m a woman and I wat my Doritos the same way a man does. Hell yeah I lick my fingers and turn up the bag when it’s just crumbs. — Candi (@Candi9180) February 5, 2018