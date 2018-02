Llega Food Truck chocolatoso

Por tercer año consecutivo se celebrará en la isla el World Nutella Day. Para el gran día, los amantes de la original y famosa crema de avellanas podrán disfrutar gratuitamente de deliciosos platos confeccionados a base de Nutella durante el recorrido del Nutella Food Trucks Tour que cubrirá zonas de San Juan, Ponce y Mayagüez. Además, podrán beneficiarse de ofertas especiales en confecciones con Nutella en restaurantes y cadenas de comida rápida.

Los Nutella Food Trucks iniciaran su recorrido a las 6:30 am, a esa hora el Food Truck que cubrirá la zona metropolitana estará en la entrada principal de la torre norte de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras hasta las 9:00am. A las 11:00 este se moverá a la Milla de Oro (Frente a MCS Plaza y Popular Center) hasta las 2:00 de la tarde. Mientras en Ponce el Nutella® Food Truck estará desde 6:30am hasta las 9:00 am en la Plaza Las Delicias y en Mayagüez en la Plaza Colón desde las 11:00 am hasta las 2:00 de la tarde.

“Desde que Puerto Rico se unió a la celebración del World Nutella Day en el 2016 hemos tratado de hacer eventos novedosos que impacten directamente al consumidor y que promuevan su interacción con la marca y el producto. Por esto este año nos motivamos y expandimos nuestro esfuerzo fuera del área metropolitana para llegar también a Ponce y Mayagüez”, destacó Betsy Rosario, directora de mercadeo de Ferrero en Puerto Rico. La ejecutiva invitó a todos los consumidores de Nutella a llevar su jarra de Nutella vacía para intercambiar la misma por artículos promocionales de la marca en los Nutella Food Trucks.

“El World Nutella Day es un día para los fanáticos del producto que celebran de forma única y a su propio estilo su amor por la Nutella y también sirve de motivación para muchos a probar el producto. Para ello, además de los Nutella Food Trucks, conocidos restaurantes, heladerías, cadenas de restaurantes de comida rápida, tiendas especializadas y hasta cafés, entre otros; tendrán ofertas especiales con platos elaborados a base de Nutella”, destacó Rosario.

"Nos sentimos sumamente entusiasmados en iniciar la primera semana de febrero trayendo alegría y diversión para toda la familia y que confía en que la isla jugará un papel relevante en esta celebración mundial del World Nutella Day. A todos los invitamos a que lleguen a la página oficial del evento en Facebook.com/nutellapr para información de las rutas de los Nutella Food Trucks, así como para compartir mensajes y anécdotas. También pueden visitar www.nutella-pr.com para inspirarse con ideas de cómo celebrar este delicioso día del año”, dijo Betsy Rosario.

El Día Mundial de Nutella se comenzó a celebrar desde el 2007 a raíz de la pasión que sentía Sara Rosso por el producto. La bloggera, americana y amante de la Nutella, generó un movimiento a través de las redes sociales para que los amantes de la Nutella expresaran su pasión por el producto y compartieran fotos, experiencias y recetas novedosas. En el 2015, Rosso transfiere la celebración del Día Mundial de Nutella a Ferrero, para asegurar que el evento continúe desarrollándose y creciendo.