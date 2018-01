Pilla a su pareja con su amante y ella se hace pasar por una muñeca sexual

La escena es la siguiente. Un hombre se encuentra en los pasos previos a un encuentro sexual con una mujer, cuando de repente llega a otra y comienzan los gritos, retos y los problemas.

Esto porque la segunda mujer que llega es la pareja del sujeto, la cual llega a su vivienda y se topa con su novio a punto de intimar con su amante.

Ante esto, el hombre intenta defenderse y ve que a su amante se le ocurre una curiosa idea: hacerse pasar por muñeca sexual. Y se mantiene en el personaje por varios segundos, hasta que se aburrió de estar quieta y se sumó también a la pelea.

Todo esto se ve en un video que captó la situación, el cual se ha viralizado rápidamente a través de redes sociales. Eso sí, muchos usuarios reclaman que todo parece un montaje (lo cual es bastante obvio), sino ¿por qué hay alguien grabando todo? Pese a esto, el registro se convirtió en uno de los tantos virales que se han compartido asiduamente en Twitter y Facebook.

Mira el video:

I thought I had seen it all but I was so fucking wrong😂😂😂😂😂. The cheating bitch pretended to be a sex doll pic.twitter.com/lzyCxAFOaX

— ㅤㅤNO CHILL (@NoChillsZone) January 25, 2018