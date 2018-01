Muere mujer que inspiró "We Can Do It"

¡Podemos hacerlo! dice el famoso cartel asociado al feminismo. Lamentablemente y tal como informó The New York Times, la veterana que a sus 20 años inspiró la ilustración, falleció este sábado por causas que no se han difundido.

Su nombre era Naomi Parker Fraley, tenía 96 años y en su juventud inspiró el famoso póster “Rosie, la remachadora", luego de posar para una fotografía trabajando en una fábrica durante los años que duró la segunda gran guerra.

La ilustración es mundialmente conocida; una mujer con blusa azul y pañuelo rojo amarrado en su cabeza, mostrando sus músculos con la mano empuñada. “Rosie” fue el gran cartel feminista, la viva imagen de una mujer luchadora y emancipada, capaz de trabajar para vivir sin depender del sexo opuesto.

El cuadro de mirada desafiante fue inspirado en Naomi, la casi anónima musa de la segunda guerra mundial. Luego del término del conflicto bélico, “Rosie” se convirtió en una camarera domiciliada en California, sin saber que su imagen sería difundida por todos los rincones del mundo, varias décadas después.

Nació en 1921 y por lo que se sabe, cuando ella tenía 20 años y tras el ataque a Pearl Harbour, se unió al equipo de la estación Naval Aérea de Alameda junto a su hermana de 18 años, convirtiéndose en empleadas dentro de una fábrica de la Marina en California.

Fue en ese lugar que un fotógrafo capturó a la mayor de las hermanas, imagen que fue publicada en diversos diarios de aquella época.

El póster fue creado por el artista J. Howars Miller y surgió para animar a las mujeres a trabajar en las fábricas que sufrieron por la pérdida de los hombres a la guerra. A pesar de ello, no fue conocido hasta la década de los ochenta, cuando cientos de feministas rescataron el ícono como portada de su lucha y este comenzó a replicarse con gran rapidez y masividad.

La controversia tras la identidad de la modelo

“Rosie” no siempre fue Naomi. Por un tiempo se barajaron otros nombres en el intento de darle rostro a esta icónica ilustración. De hecho, una mujer llamada Geraldine Hoff Doyle falleció creyendo que el póster estaba inspirado en ella.

En 2010 un académico llamado James J. Kimble se obsesionó con saber la verdad, ya que era poco creíble que Geraldine hubiese sido la musa. Finalmente y luego de seis años de búsqueda, encontró la copia original de la instantánea que inspiró todo. Fue tomada el 24 de marzo de 1942 y en su leyenda decía “La Bella Naomi Parker parece que puede pillarse la nariz en el torno que está utilizando”.

La mujer e 97 años finalmente falleció dos años después de ser reconocida mundialmente como la musa inspiradora de la famosa obra, pero con la satisfacción de haber sido reconocida como la muchacha brava del pañuelo rojo.

En 2016 Naomi precisó a la revista People que “No quería la fama ni la fortuna (…) pero sí quería mi propia identidad”, su mayor victoria.