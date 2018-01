Alerta ante pico de casos de influenza en la isla

El número de casos de influenza reportados en Puerto Rico alcanzó la cifra de 1,030 durante la segunda semana de enero, un aumento de 228 en comparación con la semana anterior.

De acuerdo con el informe semanal del Departamento de Salud (DS), el número se ubica por encima del promedio histórico para esta fecha, pero se encuentra por debajo del umbral de alerta. No obstante, el aumento confirma la cercanía del pico de casos de la temporada, que históricamente se registra entre la sexta y décima semana del año.

Hasta la fecha, la mayoría de los casos se han reportado en la región de Ponce y dentro de dicha zona, Peñuelas y Adjuntas son los municipios que lideran el registro de infecciones. Aunque fuera de dicha región, el municipio de Rincón también se encuentra entre los primeros diez pueblos con mayor incidencia.

Asimismo, el DS informó que, del total de casos reportados, 48 personas tuvieron que ser hospitalizadas. Cabe destacar que los infantes de cero a cuatro años son el grupo con mayor cantidad de casos reportados, seguido por los niños de cinco a nueve años.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza, que puede causar una enfermedad leve o grave y, en ocasiones, puede llevar a la muerte. Las complicaciones del virus pueden incluir neumonía bacteriana, infecciones del oído, infecciones sinusales, deshidratación y empeoramiento de las condiciones médicas crónicas, tales como insuficiencia cardíaca congestiva, asma o diabetes.

En total, se han registrado 8,709 casos durante la temporada 2017-2018 y hasta el momento no se han reportado fatalidades. Durante la temporada 2016-2017, se reportaron un total de 53,708 casos, con 1,019 hospitalizaciones y 14 muertes por influenza A y B.

“La vacuna es muy efectiva en evitar que un paciente mayor de edad, diabético o embarazada tenga las complicaciones terribles que una persona puede tener a causa de la influenza”, indicó la doctora Iris Cardona, del Programa de Vacunación del DS.

Evite infectarse e infectar a otros con la influenza:

Trate de evitar el contacto cercano con personas enfermas.

Si usted está enfermo y tiene una enfermedad similar a la influenza, los CDC le recomiendan que haga reposo en su hogar por al menos 24 horas posteriores a la desaparición de la fiebre, excepto para recibir cuidados de salud o por necesidades de otro tipo.

Mientras esté enfermo, limite el contacto con otras personas tanto como sea posible para evitar contagiarlas.

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Arroje el pañuelo a la basura luego de utilizarlo.

Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. Si no dispone de agua y jabón, utilice desinfectante para manos a base de alcohol.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Los gérmenes se diseminan de esta manera.

Centros de vacunación afectados por falta de energía eléctrica

La falta de servicio de energía eléctrica que ha afectado a Puerto Rico durante los pasados meses, tras el paso del huracán María, también ha tenido sus repercusiones respecto a la administración de la vacuna contra la influenza alrededor de la isla.

Según informó ayer a Metro el Departamento de Salud, al momento están funcionando unos 112 centros de vacunación adscritos al programa Mi Salud del Gobierno de Puerto Rico, de un total de 200.

“Hay lugares, particularmente en la montaña y la región este, donde todavía los servicios de electricidad no están accesibles. Como alternativa, desde temprano en el mes de octubre se estableció un plan para llevar la vacuna de la influenza a las comunidades, especialmente donde entendíamos que era imperativo llevarlas”, explicó la doctora Iris Cardona, del Programa de Vacunación del DS, al tiempo que aseguró que con la iniciativa se han impactado 27 municipios, entre ellos Utuado, Lares, Bayamón y Vieques.

De acuerdo con Cardona, durante la temporada actual de influenza se han administrado alrededor de 150 mil vacunas en Puerto Rico, entre los centros de vacunación del DS y los proveedores privados —consultorios médicos y cadenas de farmacias—. El número, enfatizo la doctora, es bajo.

“Este no es el número que queremos ver. Es bajito, pero no es diferente del año pasado, no es diferente de los últimos dos o tres años”, apuntó Cardona.

Si bien el virus de la influenza puede circular en Puerto Rico durante todo el año, entre octubre y marzo se registra la mayor cantidad de casos, siendo febrero y marzo los periodos con mayor cantidad de casos reportados.

“El escenario ideal es que llegue el mes de septiembre y todo el mundo corra a vacunarse”, enfatizó la doctora, al tiempo que aseguró que la vacuna es segura.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que toda persona, a partir de los seis meses de nacida, debe estar vacunada contra la influenza, especialmente aquellas con riesgos de complicaciones como diabéticos, mujeres embarazadas y pacientes con su sistema inmunitario comprometido.

Síntomas relacionados con la influenza: