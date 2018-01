Video: médico baila con embarazadas para agilizar el trabajo de parto

Médico e grávida dançam 'Despacito' para ajudar no parto

O Dr. Fernando Guedes da Cunha, médico da Unimed Vitória, dançou o hit ‘Despacito’ com sua paciente para ajudar no parto. A iniciativa inusitada contribui para o relaxamento e facilita o nascimento do bebê.“Dança, caminhada, atividades com bola de fisioterapia e agachamentos, fazem parte da verticalização da paciente, que favorece muito o trabalho de parto. Cada vez mais estamos tentando implementar medidas humanizadas para melhorar a assistência às gestantes”, afirma o ginecologista obstetra. Cuidar de você. #esseéoplano ❤️

