"Los gordos no tienen que comer": Golpean mujer que fue a comprar comida saludable

Luli Vázquez, una argentina de 33 años, vivió una traumática experiencia cuando ingresó a comprar a una dietética, un local comercial que vende alimentos saludables y orgánicos.

Según relató a Crónica, al entrar al negocio y ver que estaba vacío, decidió no sacar número, sacó el producto que quería y fue a la caja a pagar. Sin embargo, a los segundos llegó otra clienta quien si sacó un papelito y alegó con malas palabras contra Luli: "Si la atendés primero a esta gorda, yo me voy".

La víctima quedó en shock, sin saber como reaccionar. Solamente atinó a preguntar qué pasaba, recibiendo la siguiente respuesta: "No estoy hablando con vos así que cállate gorda hija de p…. Los gordos no tienen que comer. Mírate lo que sos, gorda, gorda de mierda, das asco, hija de p…".

Al escuchar esto, Vásquez comenzó a grabar a la mujer. Sin embargo, esta le quitó el teléfono móvil, lo lanzó al suelo y comenzó a pegarle.

"No pude seguir grabando porque me manoteó el teléfono. Me golpeó en la cabeza con una bolsa o cartera. Me rasguñó, me zamarreó, me insultó", afirmó.

Por último, indicó que los vendedores del local comercial no hicieron nada ante esta situación y que horas después la llamó el dueño del negocio, quien le pidió disculpas y que justificó a sus trabajadores señalando que no actuaron porque "estaban tristes" ante lo que pasaba.