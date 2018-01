Fotos: Las mejor vestidas de los Globos de Oro 2018

En la era post- Weinstein, el negro se impone como color code de protesta. Y estas celebridades lo llevaron al nivel de impacto visual que es un deleite a la vista.

Las mejor vestidas de los Golden Globes 2018

Laura Marano

De negro, con toques principescos. Un vestido con movimiento

Allison Williams

Get Out star Allison Williams is one of the first to arrive on the #GoldenGlobes2018 red carpet, leading what will undoubtedly be a procession of black gowns. #GoldenGlobes #etalkGlobes pic.twitter.com/GBPQtFDkVF — etalk (@etalkCTV) January 7, 2018

De Armani Privé, en un elegante juego geométrico. Una de las actrices mejor vestidas de su generación.

Reneé Bargh

El traje le calza perfecto. Lástima el estilismo, un recogido juvenil la habría hecho ver más elegante.

Giuliana Rancic

La conductora italiana Giuliana Rancic llega a la 75 edición de los #GoldenGlobes y pasa por la alfombra roja pic.twitter.com/GxED1y9vHQ — Escenario de PL (@Escenario_pl) January 7, 2018

Se había caracterizado por estilismos que más que extravagantes, la caricaturizaban. Con este modelo ochentero esos días se quedaron atrás.

Susan Kelechi Watson

Abertura años setenta, brillos, fitting perfecto y uno no pide más.

Zuri Hall

Setenta y victoriano: fórmula infalible.

Todos los niños de Stranger Things menos Eleven

Elegancia simple. Es todo.

Alessandra Mastronardi

Amo a Alessandra Mastronardi, es fabulosa en Master of None, y amo el Chanel Pre-Fall 2018 ¡Es extravagante y bello! #GoldenGlobes2018 #TIMESUP #WhyWeWearBlack pic.twitter.com/MN7KZ26JKg — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) January 7, 2018

Esto es traducir muy bien un look de pasarela a alfombra roja.

Alexis Bledel

Nothing like a chic power suit on the #goldenglobes red carpet. Stylish and empowered @alexisbledel pic.twitter.com/CmKPfaIggr — Press Pass LA (@presspassla) January 7, 2018

Así es que se le pone color a un dress code. El maquillaje, eso sí, la empalidece al 10000 por ciento.

Dove Cameron

Y así se enriquece un vestido simple en apariencia.

Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta Jones. All I'm going to say, is you have aged gracefully into one hot mama.🔥 #goldenglobes pic.twitter.com/gKFaIxOiCW — Hannah (@HewwAreYou) January 7, 2018

Estilo mediterráneo en todo su esplendor, mega escote, encaje y pelo suelto.

Tracee Ellis Ross

Esto es realzar la identidad y hacerla pura moda.

Madeline Brewer

We are loving the fringe detail on Madeline Brewer's gown #GoldenGlobes pic.twitter.com/hD9AJfLFz3 — ES Lifestyle (@ESLifeandStyle) January 7, 2018

Una diosa gótica. Vean el contraste tan elegante de labios, fitting y corte.

Claire Foy

Así se lleva un traje sin parecer un tomboy cliché. Lección gratis de elegancia.

Allison Brie

Allison Brie, Glow–THIS. THIS is how the red carpet is done. Great dress and accessories, hair up, PERFECTION. #DenisePolice pic.twitter.com/3CSDCWFLNu — Denise Yoo Gee (@MadsLovah) January 7, 2018

Y Audrey Hepburn reencarnó en ella. Así es que se luce un vestido-pantalón, Debra Messing. Miren el flequillo, el porte.

Mandy Moore

Color discreto, perfecto con su color de piel y pelo y con un vestido al punto.

Jessica Chastain y Octavia Spencer

Venia y ovación para mi adorada Octavia Spencer #WhyWeWearBlack pic.twitter.com/jTFosappns — Beatriz Arango (@Bearangomoda) January 8, 2018

Chastain, como siempre, elegante en terciopelo. Y Octavia Spencer, el milagro. La única celebridad de talla grande que no parece ser odiada por su estilista.