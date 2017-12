Comedería, fonda urbana con sabores del alma

Para respetar lo que fue Jaquita Baya, el chef Xavier Pacheco, transformó el espacio en la Comedería, Fonda Urbana.

Como sugiere su nombre, el concepto alude a las típicas fondas que existen en todos los países.

“El restaurante está inspirado en esas fondas que existen en todas partes del mundo, como las trattorias italianas, las tascas españolas o las comederías en Latinoamérica. La propuesta es una interpretación de sabores internacionales, presentado a un precio más asequible. Es un lugar donde puede comer todo el mundo”, explicó Pacheco a Metro, al destacar que fue necesaria la transformación para atemperarse a la realidad que dejó el huracán María en la isla.

“María transformó todo, a nivel de producto y disponibilidad. Ahora todo lo vemos como un antes y un después de María, porque que a veces no conseguimos los productos a los que estábamos acostumbrados”, compartió.

Lo que queda intacto es el talento del chef para mimar el paladar de la asidua clientela.

"Mi comida es comida del alma. Me encanta cocinar, me encanta comer, respeto mucho los productos y me gustar desarrollar los sabores. Me encantan las texturas y los contrastes, pero especialmente me gustan los guisos. Es increíble como se transforman los ingredientes. Eso es precioso y ese desarrollo me lo vivo", aseguró.









Algunos de los sabrosos platos de Comedería son: la serenata de bacalao servida con viandas, el filete de salmón en salsa de lechosa y tocineta, el churrasco a la parilla o el pastelón de viandas. En Comedería puede acompañar los platos con arroz, tostones o yuca al mojo, entre muchas delicias.

Otra de las especialidades del chef es el arroz Comedería (arroz mamposteado) y el arroz Coco con chicharrón de pescado.

Según relató, la vena artística culinaria la heredó de su familia a quienes les encanta cocinar y comer rico.

“Tengo ese linaje de mi familia. Cocinar rico y cocinar en familia es el tipo de experiencia que me gusta. No es servir comida, por servir”, destacó.

En cuanto a los aperitivos se sugiere el hummus de gandules, los gnocchi de viandas en salsa de quesos, los dumplings del día, y la panza de cerdo servido con mofongo de yuca.

“Hay muchas técnicas culinarias trends, que están bien, pero yo soy bien clásico, y eso es lo lindo porque entre los chefs uno va creando su propio estilo de cocinar” —Xavier Pacheco

Comedería, Fonda Urbana está abierto miércoles y jueves de 12:00 a 10:00 p. m., viernes y sábados de 12:00 a 11:00 p. m., y los domingos para brunch, de 9:00 a 3:30 p. m. Ubicado en la avenida Fernández Juncos, esquina calle Estado, antiguo local de la Jaquita Baya.