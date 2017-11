Sugar Free Kids: padres con menores diabéticos unidos ante la enfermedad

Faviola cumplió ayer 17 años de edad. Es campeona de pértiga y aspira a convertirse en chef, aunque también le apasiona la costura industrial y evalúa sus opciones universitarias para estar lista una vez culmine sus estudios de escuela superior. La joven fue diagnosticada con diabetes tipo 1 a la edad de seis años y fue la razón principal y la inspiración por la cual su madre, Tanya Lee Hernández Rodríguez, creó la Fundación Sugar Free Kids.

La enfermedad de diabetes no ha sido un obstáculo para que Faviola pueda continuar luchando por sus sueños y lleve una vida normal, dentro de los cuidados adecuados. Pero a lo largo de los años, tanto ella como su madre y el resto de su familia han pasado por un proceso de aprendizaje que los ha traído hasta el día de hoy y los ha blindado de herramientas que han querido compartir con familias que enfrentan la misma situación. En entrevista con Metro, Tanya relató ese proceso.

“Empezamos a ver un comportamiento que no era el usual. (Faviola) empezó a levantarse de noche a orinar, a tomar mucha agua, y ahí yo empiezo a hacer una investigación, porque vi los síntomas que eran muy consistentes”, relató la madre.

Yo tengo cuatro niñas y,de todas, Faviola había sido la que menos se me había enfermado y, entonces, empieza con esta sintomatología: pérdida de peso, ojeras, pérdida de apetito, y decido llevarla al pediatra para verificar qué era lo que estaba pasando”, añadió.

Cuando la niña fue diagnosticada, en septiembre de 2006, tenía sus niveles de glucosa en 891, muy por encima de los límites que establecen las pruebas, que fluctúan entre los 125 y 200, de acuerdo con el examen médico. Desde entonces, comenzó un periodo de aprendizaje y entendimiento de la enfermedad. Un proceso en el cual fue fundamental el hecho de que Tanya fuera proactiva en términos de conocer los detalles de la diabetes.

Faviola –junto a su madre en la foto– es la campeona de Pértiga del Departamento de Educación, demostrando que su condición de diabetes tipo 1 no la limita. "La diabetes tipo 1 no es un límite ni un impedimento para alcanzar las metas y realizarse en la vida. Así como Faviola, tenemos otros participantes que practican diversos deportes y demuestran que la diabetes no los limita", apuntó Tanya. / Suministrada