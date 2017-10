Hombre se suicida en vivo por Facebook

Un terrorífico evento fue el que cientos de espectadores presenciaron, cuando un hombre de 54 años, decidió suicidarse y transmitir su muerte a través de Facebook, porque su hija se casó sin su permiso.

El sujeto identificado como Ayhan Uzun, inicia la transmisión relatando las razones de su decisión, mientras quienes lo veían compartían emojis de “me entristece” y “me asombra”.

Tras una serie de acusaciones de maltrato contra su familia, el padre pone la pistola en su cabeza y se dispara.

“Adiós, me voy, cuiden bien de ustedes mismos”, dijo antes de apretar el gatillo y caer derrumbado en el suelo.

El hombre relató en su video que estaba triste porque sólo se enteró del compromiso de su hija por teléfono, cuando ella lo llamó para decirle “padre ven a disfrutar”.

"Nadie preguntó por mí. Nadie me trató como a un hombre. Mi suegro tomó mi lugar y, sin tener un derecho, aprobó la boda de mi hija. Nadie dijo que el padre de esta niña está vivo”, relata en la transmisión.

"Mi esposa me llamó y ella me lo dijo. Le dije que no viniste a contarme y me dijo: 'No podemos hacerte una visita personal …’ Tal vez algunos de ustedes llamarán a esto un espectáculo. No quiero que nadie pase por lo que estoy pasando”, dice.