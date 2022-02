Margarita: contundente el paso de la puertorriqueña en Project Runway

Su energía, personalidad y frescura han sido captadas desde el minuto uno de la decimosexta temporada de la reconocida competencia de diseño y confección de moda, Project Runway. Entre el grupo de 16 diseñadores competidores, la presencia de la boricua es contundente. Y es que sin duda Margarita Álvarez está representando a Puerto Rico de una manera excepcional.



“Me siento tan y tan agradecida de poder representar a Puerto Rico”, apuntó la diseñadora en entrevista con Metro.

Margarita es uno de esos ejemplos idóneos de perseverancia. Audicionó por primera vez en la competencia que se transmite por televisión, hace aproximadamente 10 años. Ahora se lanzó de nuevo al reto, dejando de lado, incluso, su trabajo, pero convencida de que es una decisión que se traducirá en algo mejor.

“Everything happen for a reason (todo sucede por algo)”. Esas palabras se las dijo su mamá, cuando Álvarez le pidió consejo sobre si debía o no tomar la decisión. Tim Gunn, el legendario mentor de Project Runway, repitió las mismas palabras cuando la boricua le recordó que aproximadamente diez años atrás se habían conocido, la primera vez que audicionó a la competencia.

El primer capítulo de esta temporada fue transmitido el pasado 17 de agosto. Allí vimos a una Margarita radiante y emocionada, con la picardía que caracteriza al boricua, junto al resto del grupo que acababa de conocer, un encuentro que dio paso a la entrada de un bus con un enorme logo de Project Runway. Era real; la boricua estaba dentro de la competencia.

Margarita, vestida de blanco, junto a dos de sus compañeros en la competencia. Suministrada

“Primero abre la puerta del garaje, súper lento y mi corazón se salía del pecho. Se empiezan a ver las gomas. Se empieza a ver el logo. Ahí se me aguan los ojos, se me paran los pelos, súper sur real. Tuve un momento fuera de mi cuerpo donde yo lo vi todo pasando. Me vi a mí ahí. Fue súper lindo, fue bello”, relató la diseñadora sobre el momento.

Del bus se bajaron dos de los icónicos rostros del programa, la presentadora Heidi Klum y Gunn. Por si fuera poco, del bus también bajaron las modelos del que sería su primer reto en la competencia, que se anunció de inmediato. Los participantes debían realizar un vestido para Red Carpet y, por primera vez en la historia del programa, entre las modelos se incluía a mujeres de distintas tallas y curvas.

“Hay un mercado gigante que está buscando ser trendy e invertir en piezas buenas y no las pueden encontrar. Un 90 % de las mujeres que atendía en Puerto Rico eran mujeres con ese problema cuando se iban de compras. Ahora yo veo que diseñar debe ser algo práctico”, explicó la boricua, quien dijo que durante los pasados diez años su visión sobre la moda se ha transformado.

El estilo de diseño y confección de Margarita quedó evidenciado desde el primer reto. En su primera pasarela frente a los jueces, la creación de la boricua –inspirada en los colores y sus dos flores favoritas puertorriqueñas, la del árbol del flamboyán y las trinitarias– logró impresionar al distinguido cuerpo de reconocidas figuras del mundo de la moda encargadas de decidir quién se va y quién continúa en la competencia, y el nombre de la nuestra pasó sin problemas al segundo reto.

“El reto era hacer un traje de Red Carpet, que presentara tu punto de vista como diseñador. Y mi punto de vista es que yo hago ropa que es timeless, o sea, no va a definir una época, y la mayoría de las veces la silueta le sirve a un sinnúmero de diferentes figuras, con busto, con menos busto, con barriga, con menos barriga, diseño cosas prácticas, pero modernas”, explicó la diseñadora de 30 años.

Sus capacidades para trabajar en equipo quedaron demostradas en el segundo capítulo, con un reto que puso a temblar a los competidores, quienes tuvieron que diseñar una minicolección con material reciclable. Una señal del buen desempeño de la boricua quedó nuevamente evidenciado cuando el mentor elogió la pieza que la puertorriqueña estaba creando.

“Primero te da cinco cumplidos antes de darte una queja, y eso es lo que hace una buena crítica”, relató la diseñadora, quien desde siempre ha sido fiel admiradora de Gunn.

“Yo lo admiro muchísimo. Entonces, cuando vino a la mesa en el primer episodio, a mí me dio un taco en la garganta. Me congeló, dije: ‘OMG, Tim Gunn’”, relató Margarita.

El grupo de Margarita, compuesto por cinco diseñadores, pasó sin problemas al siguiente reto, y anoche la nuestra dio un nuevo paso firme dentro de la competencia, logrando impresionar al jurado con el vestido que diseñó y confeccionó inspirado en la bomba, género musical y baile afropuertorriqueño.

Margarita, la sexta de izquierda a derecha, junto al resto de los competidores en el tercer capítulo de Project Runway. Suministrada

Datos curioso sobre Margarita:

Color favorito: “Rojo-chinita, el color del flamboyán” Comida favorita: “el picadillo de mi mamá” Uno de los diseñadores que más admira: “Christian Siriano, es la definición de lo que es una persona exitosa en mi industria, sabe cómo balancear un negocio que ofrece ambas, piezas de lujo high in y también servirle al mercado accesible, lo admiro mucho, pienso que tiene una visión bien segura de lo que él es”.

Margarita es nacida y criada en San Juan, Puerto Rico. Desde pequeña ha sido amante de las artes y su contacto con el diseño de moda comenzó desde muy joven.

De la mano del diseñador Gustavo Arango, la boricua comenzó su desarrollo en la moda durante la adolescencia, y cuando culminó sus estudios de escuela superior, tenía claro cuál era su próxima meta: la reconocida Rhode Island School of Design, de donde se graduó en el 2008 con especialización en diseño de ropa y textiles. Además, en el 2014 completó cursos de patrones en la Academia de Carlota Alfaro.

Su experiencia y desempeño en la escuela de diseño le abrieron paso en una reconocida marca comercial, para la cual diseñó durante un año. Luego regresó a Puerto Rico, donde desarrolló su propia cartera de clientes como diseñadora y modista de los vestidos, desarrollando su propia línea de ropa su propia línea de ropa MARGARITA ALVAREZ Studio®.

“Yo volví y monté kiosko en el sótano de la casa de mis papás y empecé a coser ahí. Empecé haciendo un traje para mi y alguien me llamó y me dijo, ’¿dónde conseguiste ese traje? Está bello’, y le dije, ’Lo hice yo’, y me pidió que le hiciera uno, y de ella vinieron tres nenas, y de cada nena vinieron tres nenas más y así pasó”, relató la diseñadora.

Los pasados dos años Margarita ha estado radicada en Los Ángeles, California, donde laboró para otra reconocida marca. Ahora, la boricua va tras el triunfo en Project Runway.

“Les agradezco a todos de verdad, el apoyo que he sentido. Me siento tan agradecida de toda la experiencia”, expresó la boricua dirigiéndose a sus seguidores y lectores de Metro.

Cada jueves, un nuevo capítulo de Project Runway se transmite a través de la cadena Lifetime. También puede ver cada episodio luego de su transmisión en televisión, a través de www.mylifetime.com.