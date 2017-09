Estas son las personas que no se pueden bloquear en Facebook

Cada usuario en Facebook puede hacer lo que desee, publicar lo que mejor le parezca, y bloquear a quien mejor le parezca menos a dos personas.

En la red social se puede bloquear a cualquier persona, incluso a políticos y celebridades con el objetivo de no de ver sus publicaciones entre las noticias de su muro.

Sin embargo, es imposible bloquear al propio fundador de la plataforma, Mark Zuckerberg, así como a su esposa, Priscilla Chan, según RT en Español.

Si intentas bloquear a Zuckerberg y a Chan se abre una ventanilla que advierte que "este perfil no se puede bloquear de momento".

¿Y cómo hago si no quiero ver sus publicaciones?

Lo único que sí se puede hacer es darse de baja de las publicaciones de Zuckerberg y Chan. Pero de igual forma podrían aparecer los mensajes que publica la pareja en caso de que uno de sus amigos les pusiera un \’Me Gusta\’.

Un portavoz de Facebook , citado por el diario \’The Guardian\’, señaló que "este error no es específico para un solo perfil. Se genera cuando una persona ha sido bloqueada un determinado número de veces".

#Technology You can't block Mark Zuckerberg or Priscilla Chan as too many already have https://t.co/lWLkjZtSV7 @viru_d_great pic.twitter.com/JIhUFcFSww

— Adalina Acone (@AdalinaAcone) September 1, 2017