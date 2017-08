Estudiantes UPR Humacao viajan a EE.UU. para ver eclipse solar

La Universidad de Puerto Rico (UPR) en Humacao tendrá una delegación del Observatorio Astronómico del recinto en Carolina del Sur para ver el eclipse solar.

También estarán tomando medidas de los cambios de las nubes y la temperatura durante el eclipse para el programa de NASA Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE).

Desireé Cotto Figueroa, directora del Observatorio Astronómico de la UPR en Humacao, estará viajando junto a diez estudiantes, nueve del Departamento y uno de escuela superior, que trabajan junto a ella investigaciones en el Observatorio Astronómico de la UPRH.

El grupo viajarán a Carolina del Sur para observar el eclipse solar que cruzará los Estados Unidos desde Oregon hasta Carolina del Sur el lunes próximo.