Botón de inicio del iPhone 8 cambiará de tamaño

El código fuente del nuevo HomePod de Apple continúa revelando secretos y detalles de lo que será el próximo iPhone de la compañía de Cupertino. Una nueva filtración, realizada por el desarrollador Steve T-S, indica que el dispositivo móvil tendrá un botón de inicio redimensionable.

El joven explica en su cuenta de Twiiter que el botón podrá cambiar su tamaño y la posibilidad de ocultarlo dependiendo de lo que necesites.

Eso sí, el desarrollador también dice en su red social que te olvides de cambiarle el color al botón pues por ahora no existe ninguna API para hacerlo.

We know some facts re iPhone 8 home button area:



• it resizes

• indicator can be hidden

• no API to change color

• tab bars extend under it