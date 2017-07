Un estigma social la salud mental en el país

Pese a que la mayoría de la población tiene cubiertos los servicios de salud mental en sus planes médicos, gran parte de estos no buscan ayuda debido al estigma social y los prejuicios que existen sobre los padecimientos de la mente.

El panorama se agudiza cuando, según el Recinto de Ciencias Médicas (RCM), el 7.3 % de la población en edad productiva, entre 18 y 64 años, padece de una condición de salud mental seria y, de ellos, cuatro de cada diez no están recibiendo tratamiento de ninguna clase para atender estas condiciones.

Así lo alertó el administrador del First Hospital Panamericano, Astro Muñoz, quien forma parte de la Coalición para la Prevención de Enfermedades Mentales, que reúne a representantes del campo de la salud, sector público y privado para aumentar el acceso a los servicios en el país entre las poblaciones. “Queríamos trabajar con ese sector de la población que hasta ahora no se les están ofreciendo los mecanismos de acceso a los servicios de salud mental y es esta población que todavía no son pacientes propiamente, pero que al mismo tiempo están siendo necesitados de servicios de salud mental y son parte del día a día”, expresó Muñoz en entrevista con Metro durante la cuarta reunión de la Coalición. Explicó que, fuera del 7.3 % de personas con condiciones serias, existe un 93 % en que hay personas que necesitan servicios “antes de que esperemos a internarlos o se agudice su situación para empezar un tratamiento”. Detalló que muchas de las personas no se atreven a buscar ayuda a causa del estigma social que existe con las enfermedades de salud mental en la isla. “Nos sentamos en las oficinas de los médicos a hacer el inventario de las condiciones que tenemos como si fuera algo positivo, pero nadie dice: ‘Llevo seis meses con una depresión. Me están dando medicamentos’. Nadie dice eso en la oficina de un médico”, dijo el profesional de salud, al señalar que una condición de salud mental “no debe ser razón para que se estigmatice, para que se le margine, separe, para que no se le provea el mismo acceso a información”. A su juicio, la solución para atender la situación de salud mental en la isla yace en educar a la población contra el estigma social, así como aumentar el acceso a los servicios.

Restó importancia a la economía, pues expuso que el 50 % de la población está cubierto por el plan de salud del Gobierno, que incluye servicios de salud, además, para aquellos que no tienen acceso a ningún plan médico se están realizando esfuerzos para allegarles servicios. De hecho, aseguró que la cubierta de salud del Gobierno es una de las mejores cubiertas, incluso unos sistemas más avanzados que para aquellos que tienen planes médicos privados.

Más frecuente la depresión entre padecimientos mentales

Según el experto en salud mental, de acuerdo con los casos que trabaja en el Hospital Panamericano, la depresión es el padecimiento más común entre las enfermedades mentales.

“La depresión sigue siendo una condición altamente prevaleciente entre la comunidad”, explicó. La depresión mayor o depresión con psicosis es uno de los diagnósticos que más se trabajan en el hospital. “Todos los proveedores podemos concluir en que el diagnóstico más prevaleciente de admisión es depresión mayor severa con algún otro diagnóstico”, detalló, al señalar que esta condición tiene un componente genético alto y, además, influyen factores sociales en su desarrollo.

A continuación vea un repaso del estatus de la salud mental en Puerto Rico:

Infografía por Jorge Santiago