Advierten sobre peligrosidad de conducir con sueño

La directora ejecutiva de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), Lersy Boria Vizcarrondo, anunció hoy el inicio de una campaña a través de las redes sociales dirigida a concienciar sobre la peligrosidad de conducir un vehículo cuando se tiene sueño o se está tomando algún medicamento que pueda causar sueño.

La iniciativa, denominada #MantenteAlerta, se podrá ver en las páginas de Facebook, Twitter e Instagram de la agencia, a las que se puede acceder buscando el nombre de usuario @acaapur.

Tendrá una duración de cuatro semanas, y presentará fotografías de una almohada tirada en medio de la carretera, con una enorme mancha de sangre que ocupa parte de ésta y del pavimento.

En medio de la almohada aparece una foto que se cambiará semanalmente, mostrando un choque entre dos vehículos, un niño que fue arrollado mientras corría su bicicleta, entre otros escenarios impactantes, que buscan crear conciencia sobre las consecuencias potenciales de quedarse dormido al volante.

“Por años, nos hemos preocupado de crear conciencia sobre la peligrosidad de conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol, hablando o texteando por un celular. Sin embargo, casi nunca se habla de la importancia de tomar medidas para no quedarse dormido mientras se conduce un vehículo”, aseguró Boria Vizcarrondo.

La funcionaria reveló que, según la Administración Nacional de Seguridad en Tráfico de Autopistas (NHTSA, siglas en inglés), los accidentes de autos son la causa número 1 de muertes de adolescentes en los Estados Unidos.

De igual forma, los estudios del NHTSA y el CDC demuestran que más de la mitad de los conductores que sufren un accidente de tránsito, tras haberse quedado dormidos, tienen 25 años o menos.

“Por otra parte, según una encuesta de la Fundación Nacional del Sueño, más de la mitad de los conductores jóvenes admite haber conducido en una o más ocasiones bajo un cansancio extremo o con sueño. De hecho, 15% de los conductores que cursan grados de 10° a 12° de escuela superior, admitió que guía con sueño al menos una vez a la semana”, añadió.

El sueño afecta la capacidad de juicio, ejecución y reacción al volante, prácticamente al mismo nivel que el alcohol y las drogas. De hecho, estudios demuestran que estar despierto por más de 20 horas provoca síntomas equivalentes a tener 0.08% de alcohol en la sangre, el límite legal en todos los estados.

Además, estimados de la NHTSA establecen que conducir con sueño provoca unos 100 mil accidentes de tránsito anualmente. Estos, a su vez, resultan en 1,550 muertes, 71 mil lesionados, y 12.5 billones de dólares en pérdidas económicas, solo en los Estados Unidos.

Según la Fundación Nacional del Sueño se deben tener en cuenta las siguientes señales que podrían indicar que se está demasiado cansado para conducir un vehículo: Confrontar problemas para concentrarse, mantener los ojos abiertos o la cabeza levantada, bostezar o frotarse los ojos repetidamente, quedarse embelesado o soñando despierto.

Y, por supuesto, sentir que reacciona tarde a todo, salirse del carril inadvertidamente o pasarse de las salidas que le corresponden.

Para prevenir quedarse dormido al volante, aconsejan no conducir cansado o tomando algún medicamento que pueda causar sueño, no confiar en trucos como subir el volumen de la radio o abrir la ventanilla, no conducir en horarios en que normalmente estaría durmiendo.

Además, estacionarse inmediatamente si nota que se está quedando dormido, tomar una siesta de unos 15 a 20 minutos en un lugar seguro si se siente cansado o con sueño, tomar café, pues la cafeína puede aumentar su capacidad de estar alerta por varias horas, y guiar en compañía de un amigo que pueda velar porque el conductor esté alerta y, de ser necesario, tomar el volante.