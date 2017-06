Dieciséis chefs se unen por una buena causa

Dieciséis de los mejores chefs del patio medirán sus talentos en la primera edición del Chef Battles en el Condado Vanderbilt a beneficio de Voces, Fundación Topy Mamery.

“Escogimos un grupo de los mejores chefs locales y los vamos a poner a competir a beneficio de la Fundación Voces, que trabaja con jóvenes en hogares sustitutos y los ayuda a encaminarse en carreras que les interesen”, explicó el productor del evento Guillermo Abril, presidente de Spotlight Entertainment.

Algunos de los chefs que participarán son: Alessandro Brandi de Tratoria Alessandro, Javier Nassar de Tras Patio, Efraín Cruz de Vivo Beach Club, Xavier Toro de Chef Rare 105, Martin Louzao de Cinco Sentidos, Steven Mcqueeny de Nitro Lab, José Carles de Royal Isabela, Natalia Rivera de La Concha Resort, Christopher Vega de Ola Ocean Front Bistro, Mayra Alejandra Hernández de Double Tree by Hilton San Juan, Gonzalo Rivera de Aquarelle on the Beach, Enrique Piñeiro de Mesa 364, Federico Figueroa y Alessandro Salvatore de Bocca.

“Es nuestro deseo continuar fomentando nuestra gastronomía y es por esto que nos place anunciar la serie Chef Battles”, expresó Ben Tutt, gerente general del Condado Vanderbilt.

De acuerdo con Tutt, la idea surge de la inquietud de fomentar el movimiento gastronómico de alta gama en la isla, mientras simultáneamente se retribuye a la sociedad.

Trece de los mejores chefs del patio se enfrentarán en la primera edición del #ChefBattles en la cocina del restaurante Olas del @condadovanderbilt a beneficio de la Fundación Voces. Video por @lynet_santiago Pendientes a @metropr para más detalles A post shared by Metro Puerto Rico (@metropr) on Jun 27, 2017 at 8:57am PDT

Cada semana dos de los cocineros participantes recibirán una canasta con productos misteriosos y tendrán una hora para elaborar un plato en cuatro porciones. Según se indicó, a cada chef se le permitirá llevar un ingrediente, pero deberá compartirlo con los que compitan junto a él ese día.

El jurado estará compuesto por los reconocidos chefs Daniel Vasse, David Chaymol y el anfitrión Juan José Cuevas, quienes evaluarán el sabor y la presentación.

Las competencias culinarias se realizarán desde el 5 de julio hasta agosto 9, en la cocina del restaurante Olas del Condado Vanderbilt, con la participación de Yizette Cifredo, Gricel Mamery, Alejandra Espinosa, Viviana Ortiz, Jacky Fontánez, Natalia Lugo y Jaime Mayol.

“Me siento bien agradecida y para mí es una bendición ser partícipe de este evento en apoyo a estos jóvenes que están pasando por procesos que no deben ser fáciles”, dijo a Metro Cifredo, portavoz de Voces, Fundación Topy Mamery.

La entrada a Chef Battles es gratuita, excepto la final que tendrá un costo de $20.00 como donativo para la Fundación Voces. Ese día los asistentes recibirán un cóctel y un aperitivo de cortesía.