De celebración a indignación las marchas LGBTTIQ's

En los desfiles de orgullo gay en Nueva York, San Francisco y otras ciudades se destacó el domingo la resistencia por lo que los participantes ven como una nueva presión a los derechos homosexuales, mientras que también luchan con las protestas sobre la diversidad y la dirección de los eventos.

En un año donde los líderes están ansiosos por la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto el desfile en Nueva York como el de San Francisco estuvieron más centrados en la protesta que en la celebración.

La administración de Trump ha cancelado la orientación federal que aconseja a los distritos escolares para que los estudiantes transgénero usen los baños y vestuarios de su elección, lo que causa molestias entre los activistas de la comunidad LGBT.

El presidente republicano también rompió con la propuesta de su predecesor demócrata Barack Obama de emitir una proclamación en honor del Mes del Orgullo.

La gente se reunió desde el domingo temprano para la marcha. Kendall Bermudez, de 21 años y oriunda de Nueva Jersey, dijo que pensó que la gente no iba a asistir por miedo.

“Creo que con toda esta gente aquí mostraremos que estamos luchando y que estamos orgullosos de quienes somos”, dijo Bermudez. “Pienso que vamos a superar los desafíos y le enseñaremos a Trump quien es el jefe, bueno, quien es el verdadero jefe”.

Por otra parte, el gobernador Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que el estado continuará en el camino de la igualdad y que eventualmente Washington iba a escuchar.

Dijo que el estado “encabeza el movimiento de justicia social para la comunidad LGBT”.

La celebración del orgullo gay también enfrentó algo de resistencia por parte de sus propios miembros. Algunos activistas creen que esos eventos están enfocados para los homosexuales blancos y que no toman en cuenta las preocupaciones de la minoría, como desigualdad económica y vigilancia policial.

Esta división ha interrumpido otros eventos del orgullo este mes. La agrupación “No Justice No Pride” bloqueó la ruta del desfile en Washington y cuatro manifestantes fueron detenidos en un evento celebrado en Columbus, Ohio.

En Minneapolis los organizadores de desfile Twin Cities inicialmente pidieron al departamento de policía que limitaran su presencia, después de que la presidenta de la organización dijo que el tener muchos agentes uniformados podría fomentar la “angustia y la tensión y el sentimiento de malestar”, tras la absolución de un oficial que mató a tiros a Philando Castile, un hombre negro, durante una detención de tránsito en la ciudad.

Mientras tanto, los organizadores del desfile tomaron medidas para abordar las críticas sobre la diversidad.

“La celebración del orgullo es una plataforma para que haya diálogo”, dijo la presidenta de la junta de orgullo de San Francisco Michelle Meow. Hay un gran “contingente de resistencia” que lidera el desfile en la ciudad y representa a grupos de mujeres, inmigrantes, afro-americanos, entre otros, junto con la comunidad LGBT.

El vocero del desfile del orgullo gay en Nueva York, James Fallarino, dijo que si hay disturbios o protestas, los organizadores harán “todo lo que esté en nuestro poder para respetar a la gente que haga algún disturbio y al mensaje que quieren dar”.

I see you. I hear you. I respect you. I will stand up for you in your quest to just be who you are. #pride2017 pic.twitter.com/XEiFFYEpwX

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) June 25, 2017