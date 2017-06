Siete apps para "embellecerse" con sus selfies

Si hace siglos los nobles se “embellecían” y aparecían distintos a lo que eran en sus pinturas, hoy en día, eso se democratizó gracias a los filtros de los smartphones. Y, por lo menos en las fotos, todo es posible. Incluso pueden cambiar el color de su pelo y piel. Por esta razón, acá pueden ver la variedad de aplicaciones que les ofrecen “perfección” o “diversidad” al instante.

Facetune: Les da apariencia “como de revista”. Es decir, les hace todos los retoques al instante de rasgos, belleza de piel y luminosidad. Incluso les corrige la sonrisa. Sus herramientas son fáciles de usar y la aplicación es gratis. En promedio, la aplicación tiene un 4,3 sobre 5 de calificación.

Beauty Plus: Trae los filtros de Snapchat… a sus fotos. Acá no solo pueden retocarse hasta la punta de la oreja, también pueden tener las de un perro si quieren y moverlas, porque todo es animado. Incluso tener los típicos filtros “kawaii” que tanto furor causan en Oriente. Además, esta les permite tener mejor calidad en la realidad aumentada para las animaciones y pueden compartir todo en sus redes sociales.

Photo Editor: creado por la compañía Aviary y está solo disponible para IOS. Por supuesto, es gratis y les permite editar las fotos como profesionales. Tiene 1500 efectos profesionales que pueden probar para sus fotos y básicamente, esa es su gran fortaleza: la diversidad de opciones que da para editar con stickers, framings y filtros.

More Beaute2: Es gratis y está disponible para iOS. Es gratis y su fuerte se enfoca en corregir imperfecciones de piel y darle a la misma brillo y vida, así como corrección de los detalles y un tono parejo. También tiene una opción que les permite ver el antes y el después. Tiene buenas calificaciones y está hecha para los fans de los retoques a detalle. También hay una versión premium, sin publicidad.

GlamScout: Si lo suyo son las celebridades y sus looks, con esta aplicación pueden encontrar el look de las famosas que más se adapta a ustedes. GlamScout es gratis y siempre tiene actualizados, los peinados y el maquillaje de las estrellas. Lo único que deben hacer es poner su foto y ver qué tono de maquillaje y estilo de peinado se acomoda a ustedes basándose en el look de una famosa en particular, antes de comprar el producto exacto que les sirve para eso. Disponible para iOS.

YouCam Makeup: Es la app perfecta para los más puntillosos con el maquillaje. Está disponible para iOS y Android y es completamente gratis. Si son de los que aman comparar tonos de sombras, labiales y bases, esto es lo suyo. Solo deben poner una foto suya y la app les mostrará todo lo que les queda bien al instante. Y claro, registrarlo.

Loreal Makeup Genius: Con esta, la marca les promete no volver a perder el tiempo comprando productos de belleza. La app tiene una cámara en tiempo real que diagnostica cómo está su piel y lo que les queda bien. También les muestra cómo pueden quedar mientras se mueven. Por supuesto, también pueden obtener los looks de celebridades en la alfombra roja. Está disponible para Android e iOS.