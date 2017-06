Puertorriqueño crea cerveza rubia en Boquerón

La micro cervecería puertorriqueña Boquerón Brewing Co. creo la primera cerveza artesanal puertorriqueña Blonde Ale en formato de lata. Boquerón Blonde Ale con una moderna lata color naranja, estará disponible a través de toda la isla a partir de julio, permitiéndole al consumidor degustar una cerveza artesanal local de alta calidad.

La fórmula creada por el puertorriqueño Juan Carlos Torres Monllor, es de apariencia dorada y goza de un aroma balanceado entre malta y lúpulo frutal. Su sabor suave y equilibrado hacen de “la rubia de Boquerón” una cerveza idónea para cualquier paladar.

“Compartir con mi Isla mi pasión por elaborar cerveza, es para mí un enorme placer. Boquerón Brewing Co. representa el sueño de mi vida, el que poco a poco he ido logrando con trabajo arduo y mucha dedicación. Agradezco a V. Suárez & Co. por confiar en mí y en mi producto”, expresó Juan Carlos Monllor, fundador y maestro cervecero de Boquerón Brewing Co.

Comercializar Boquerón Blonde Ale en formato lata fue una decisión de Torres Monllor para asegurar al consumidor la mejor versión de su producto. El empaque en lata preserva mejor el líquido, impidiendo su contacto con los rayos solares y el oxígeno. Además, su construcción en aluminio permite que la lata sea de fácil manejo y que luego pueda ser reciclada.

Boquerón Brewing Co. está disponible además en formato de barril en sus variantes Blonde Ale y Crashboat IPA. Para más información puede acceder www.facebook.com/BoqueronBrewingCo .