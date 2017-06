Mixólogo Edwin Borrero se corona en el World Class

Los finalistas enfrentaron un día de intensos retos cuyo desenlace resultó en la selección de Edwin Borrero de La Factoría como el nuevo World Class Bartender Puerto Rico 2017 que representará a la isla en la competencia global en México en el mes de agosto.

Este año, la competencia estuvo estructurada en tres complejos (3) retos que midieron la velocidad, creatividad, destrezas y técnicas de los bartenders participantes. El ganador del primer reto llamado “Cocteles Contra el Reloj” fue José Hernández de Parcela Gastropun, quien también obtuvo el segundo lugar de la competencia. La ganadora del segundo reto llamado “Antes y Después” fue Nicole Fas de La Factoría. Los finalistas Edwin Borrero y José Hernández pasaron al reto final de la “Caja Misteriosa”, donde demostraron su habilidad de crear cocteles con ingredientes sorpresa para deleitar el paladar del exigente panel de jueces. Dicho panel estuvo compuesto por David Ríos, reconocido barman y ganador de la competencia global de World Class en el 2013; Paulo Figueiredo, embajador global del vodka Ketel One; y Raúl Correa, chef del restaurante Zest y destacado por sus técnicas modernas de fusión en la gastronomía puertorriqueña.

El reto de “Caja Misteriosa” consistió en la presentación de una caja sellada, cuyo contenido fueron 10 ingredientes variados y desconocidos por los finalistas, para que prepararan y presentaran sus dos (2) cocteles finales utilizando un 80% del contenido de la caja. El mixólogo Edwin Borrero de La Factoría, resultó vencedor destacándose por la creación de cocteles balanceados utilizando los ingredientes secretos de la caja misteriosa.

La plataforma y competencia de World Class continúa posicionándose como la de mayor prestigio dentro de la industria de la coctelería global. La misma agrupa el portafolio más extenso de licores de lujo, que incluye los vodkas Ketel One y Cîroc, los whiskeys escoceses Buchanan’s 18 Special Reserve y Johnnie Walker Gold Reserve, Platinum y Blue Label; Tequila Don Julio, Ron Zacapa, la ginebra Tanqueray No. TEN y Bulleit Bourbon. Dicho portafolio es distribuido localmente por Méndez & Co.

El próximo paso del mixólogo Edwin Borrero ahora que ha sido nombrado World Class Bartender Puerto Rico 2017, será pisar suelo colombiano para participar de un Bootcamp donde entrenará por una semana con todos los representantes y ganadores de las competencias finales locales, antes de partir hacia la final global en México.