122 defectos congénitos en sobre 2,500 embarazos

En momentos en que el Departamento de Salud reporta la primera semana sin contagios de zika, el Centro de Control de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) detalló ayer en un informe la cantidad de embarazos y nacimientos con defectos asociados a esta enfermedad en los territorios de Estados Unidos.

Del documento divulgado ayer se desprende que entre el 1 de enero del año pasado al 25 de abril de 2017, se registraron 122 nacimientos con defectos congénitos asociados al zika, de un total de 2,549 embarazadas diagnosticadas.

La epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, no precisó cuántos de estos nacimientos corresponden a Puerto Rico, pues indicó a Metro que “el acuerdo que se tomó es que para la protección de niños y familias y no se especificará”. Expuso que “los territorios solicitaron, sobre todo los territorios de poca población, donde puede ser más fácil identificar los niños que tengan defectos, que cuando lo hiciéramos fuera de esa manera”. No obstante, de acuerdo con el más reciente informe del Departamento de Salud a la semana del 2 de junio, habían registrado en la isla 35 casos de defectos congénitos y un total de 3,703 embarazadas.

Por otra parte, el reporte del CDC, que incluye los territorios de Samoa, Puerto Rico e Islas Vírgenes, resume que “alrededor del 5 % de los fetos e infantes que nacen de mujeres con pruebas de laboratorio que evidencian reciente infección por el virus del Zika en los territorios de Estados Unidos tienen posibles defectos de nacimiento asociados con el zika, lo mismo que el porcentaje reportado en los 50 estados de Estados Unidos durante 2016”.

El anuncio del Centro coincidió con que ayer el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, anunció que esta es la primera semana que no se reporta ningún caso de zika en Puerto Rico. “Esta es la primera semana que no hay ningún caso de zika, cero”, expresó Rodríguez Mercado en una conferencia de prensa en la que el gobernador anunció la grabación de una película en Puerto Rico. Recientemente, el funcionario dio por terminada la epidemia. Sin embargo, el CDC informó en ese momento que mantenían el alerta hacia la isla. Esto es debido a que se deben cumplir con requerimientos adicionales, entre ellos, terminar a los dos años de la epidemia con bajas cifras. Salud anticipa que, si continúa la reducción hasta diciembre, el CDC eliminará la advertencia.