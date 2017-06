Modelos plus boricuas son seleccionados para modelar en Nueva York

El evento cumbre de la moda plus en Nueva York conocido como el Full Figured Fashion Week 2017, se estará celebrando del 11 al 17 de junio de 2017.

En esta edición de este gran evento decidieron incluir una pasarela de tallas grandes masculina convocando a una audición en línea (“casting online”), en la que fueron seleccionados 3 modelos plus puertorriqueños para ser parte del evento. Los boricuas estarán modelando para los principales diseñadores de moda plus masculina.

El Full Figured Fashion Week se realiza desde el 2009 en la ciudad de Nueva York. Los modelos puertorriqueños recibieron la noticia el pasado viernes 2 de junio de que habían sido escogidos para participar como modelos. Sus nombres son Jonathan Dávila, Leonel Martínez y Ricardo Rivera, participante del reality “Va por Ti”.

Los modelos plus antes mencionados son parte de la división masculina de la primera agencia de modelos plus en Puerto Rico, Divas Plus Models PR. Los boricuas tienen que estar en Nueva York el próximo 14 de junio de 2017, para participar de la pasarela que se presentará el día 15 de junio en 404 Event Space, 404 10th Avenue, New York, NY.

“Necesitamos de la cooperación del pueblo de Puerto Rico para poder ir a representar dignamente a nuestra isla y a toda la comunidad de tallas grandes puertorriqueña. Toda aportación por pequeña que sea es bien recibida, ya que por haber sido notificados en muy corto tiempo no contamos con el presupuesto necesario para costear los gastos de traslado de estos tres modelos plus”, explicó la agencia de modelos plus en un comunicado de prensa.

Toda aportación debe ser enviada al 787-218-7052 a través de AthMovil o a la cuenta de cheques de la Cooperativa Oriental con el #6604488. Para más información puede comunicarse al (787) 218-7052.