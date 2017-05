Denuncian que plan de salud del gobierno niega medicamentos a pacientes de psoriasis

La Asociación de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP) denunció hoy que desde el pasado mes de enero se les ha estado negando a algunos pacientes de psoriasis y participantes del plan de salud del gobierno, Mi Salud, los medicamentos adecuados para su tratamiento y que son necesarios para controlar esta enfermedad.

“Ante la eliminación de medicamentos disponibles en Mi Salud, nuestra organización hace un llamado a los pacientes a defender y reclamar su derecho al tratamiento que el profesional de la salud le recetó y que es efectivo para controlar esta enfermedad. Hay pacientes que no pueden utilizar las alternativas de medicamento que ofrece Mi Salud, por ser alérgicos o ya los han usado y no son efectivos para controlar una enfermedad que no tiene cura y es dolorosa” explicó Leticia N. López Rodríguez, directora ejecutiva de APAPP, en declaraciones escritas.

Desde el 1 de mayo, la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASESS) eliminó de la cubierta de medicina los medicamentos Ustekinumab para la psoriasis y Celecoxlb Oral Cap para el tratamiento de artritis psoriásica, entre otros.

Ustekinumab es un medicamento biológico del cual no hay biosimilar compatible –de acuerdo a la información suministrada– y es muy efectivo para los pacientes que padecen psoriasis en un nivel de moderada a severa.

La psoriasis es una enfermedad crónica no transmisible del sistema autoinmune que puede llegar a incapacitar a la persona. Es una condición desfigurante e incapacitante para la cual no hay cura. En Puerto Rico se estima que el 3% de la población padece esta enfermedad.

Esta enfermedad, además de causar, dolor, picazón y sangrado ocasiona estigmas para las personas que la padecen, que son discriminadas social y laboralmente. Estudios demuestran que seis de cada diez pacientes afectados por psoriasis sufren de depresión y se estima que un 10% presenta riesgo de suicidio.

“De no tener el tratamiento adecuado se le puede complicar con otras condiciones como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, enfermedad de Crohn, ataques cardíacos, colitis ulcerosa, síndrome metabólico y enfermedades hepáticas”,destacó la directora ejecutiva.

“Según estudios, el treinta por ciento (30%) de los pacientes de psoriasis desarrollan depresión. Esto requeriría incurrir en otros tratamientos e incrementarían los costos de la cubierta. Nuestro reclamo es que todos los pacientes reciban el tratamiento adecuado de acuerdo al criterio médico. También que se ofrezcan alternativas de dermatólogos a través de toda la isla”, añadió.

Se estima, además, que un treinta por ciento (30 %) de las personas que padecen psoriasis también desarrollan artritis psoriásica. Esta condición causa dolor, rigidez e inflamación en las articulaciones y puede llevar a deformaciones y discapacidad. APAPP ha denunciado que existe un gran número de personas que sufren innecesariamente la enfermedad por diagnósticos tardíos e incorrectos, tratamientos inadecuados y acceso insuficiente al sistema de salud.

Los pacientes que se vean afectados por estas nuevas limitaciones deberán solicitarle a sus médicos una justificación de la necesidad de su medicamento acompañándolo de evidencia de que han utilizado los medicamentos cubiertos a través del plan Mi Salud sin los resultados esperados o no pueden utilizarlos por razones médicas. Este documento debe ser sometido como una reclamación siguiendo los pasos que requiere su proveedor de Mi Salud. De ser rechazada su reclamación puede hacer una querella en el Procurador del Paciente. El número de teléfono es 787-977-1100.

En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud presentó por primera vez un informe global donde presenta el impacto de la enfermedad en todo el mundo y respalda las demandas de las asociaciones de pacientes de psoriasis. Entre estas se mencionan que se mejore el acceso al tratamiento y los servicios de salud que los pacientes necesitan y merecen.