Elegancia y glamour en nueva colección de Ángel Guzmán

El reconocido diseñador Ángel Guzmán presentó recientemente su nueva colección otoño-invierno 2017, Casablanca, en el evento San Juan Moda.

Se trata de una colección con un estilo clásico y llena de elegancia y glamour, con los toques únicos de Guzmán, tomando de inspiración uno de los filmes más famosos de Hollywood, Casablanca.

“Ángel Guzmán siempre busca algo diferente. Soy un poco más teatral y amante del cine y Hollywood”, dijo el diseñador a Metro.

“Busqué una película que me llamara la atención y me inspiré no tanto en la historia de la película, sino en la época, principios de los 40′ y finales de esa década, y las siluetas para la mujer”, añadió Guzmán.