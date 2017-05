Abre Ropa Vieja Grill en Condado

El restaurante Ropa Vieja Grill abrirá sus puertas la próxima semana en el hotel Best Western Plus Condado Palm Inn & Suites anunciaron Luis Dana, propietario del restaurante, y Henry Neumann Cruzval, gerente general de la hospedería. El nuevo restaurante brindará la oportunidad de ofrecer a los huéspedes del hotel un lugar de servicio completo de comidas.

“Nuestro concepto se centra en un ofrecimiento basado en la cocina puertorriqueña y cubana con ingredientes y detalles únicos que han hecho de Ropa Vieja Grill uno de los favoritos del público local, así como de los turistas que nos visitan. Para este nuevo local hemos añadido nuevos platos diseñados especialmente teniendo en mente las necesidades de los huéspedes del hotel y al horario de operación de restaurante”, detalló Luis Dana, propietario del conocido restaurante quien cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria gastronómica.

Con una inversión de $400,000.00 el nuevo Ropa Vieja Grill ofrece un ambiente moderno exquisitamente diseñado por los arquitectos Luis López Barquero y Norma Cuello. El diseño de su terraza está inspirado en figuras de origami que se destacan en la estructura, decorado, pisos y ambientación. En el interior se resaltan los acentos decorativos modernos en el salón, su impresionante cava y área privada para cenas íntimas. Un segundo espacio de barra completa ofrece un ambiente más relajado que el salón principal. Además, cuanta con acceso directo al vestíbulo del Condado Palm Inn & Suites para conveniencia de sus huéspedes.

“La apertura de Ropa Vieja en el Condado Palm Inn & Suites nos permite tener un restaurante vibrante que sirva a nuestros huéspedes, incluyendo servicio a la habitación, algo con lo que no contábamos hasta ahora. Ropa Vieja Grill refuerza nuestra oferta turística y la de toda el área del Condado” señaló Neumann.

El menú diseñado por el chef David Semidey cuenta con una versión de desayuno y otra de emparedados creados para este nuevo local, además de nuevas variaciones añadidas al menú princiapl de almuerzo y cena. El desayuno ofrece una variedad completa de opciones para satisfacer todos los gustos, entre estos se encuentran las tradicionales cremas como la avena, muffins, frutas, yogurts, diversas tortillas (omeletes), pancakes, tostadas francesas y waffles. Además de una diversidad de cafés, todos 100% arabica.

El menú de emparedados contiene una interesante variedad de combinaciones, en las que se encuentran los tradicionales como el cubano, el de bistec, la tripleta y hamburguesas, entre otros. Las novedades como el Croque Madame con jamón dulce, queso Gruyere y salsa bechamel servido en pan brioche; el de prosciutto y pavo ahumado servido con aguacate fresco, queso suizo y mayonesa de mostaza en pan baguette francés; o el veggie veggie con hummus de frijoles negros, espinacas, tomate, pimientos rostizados, cebolla, mayonesa de albahaca y queso feta servido en pan integral multigranos. Todo esto complementado por las ensaladas y sopas que son parte del menú principal.

La cocina cubana/puertorriqueña es la protagonista del menú principal, desde los aperitivos hasta los postres y el café, todo tiene el toque criollo, sin faltar platos en fusión con la gastronomía internacional. Comenzando con los sorrullitos de míaz, las croquetas de bacalao, frituras de malanga, variedad de empanadillitas, chicharrones de pollo y carne frita, y los mofonguitos rellenos de ropa vieja se unen a una variedad de mariscos, risottos, escargots y diversidad de ostras para complementar el menú de entrantes.

Para plato principal Ropa Vieja Grill ofrece una extensa selección de lo tradicional de cocina criolla como los arroces, entre los que se encuentran el arroz chino de pollo o carne, arroz con pollo, arroz con calamares, con bacalo y la paella marinera. Además de interesantes variaciones como el risotto de frijoles negros con puntas de filete y el risotto de camarones. Para los diversos gustos el menú cuenta con una diversidad de ofrecimientos en platos con pollo, carnes de la más alta calidad prime y angus, pescado fresco diariamente y mariscos.

En este menú no podían faltar los tradicionales mofongos rellenos, plato insignia de la cocina puertorriqueña, que en Ropa Vieja Grill se pueden degustar en diversas e interesantes variaciones. Todos los platos, excepto los mofongos, tienen dos acompañamientos a seleccionar entre arroz con habichuelas o frijoles negros, arroz mamposteao, congrí, majado de viandas, papas majadas, vegetales frescos, yuca frita, yuca al mojo, tostones, papa fritas con esencia de trufas, ensalada, amarillos y arroz con longaniza.

Ropa Vieja Grill en el Best Western Plus Condado Palm Inn & Suites abrirá de domingo a miércoles de 7:00 am a 12:00 am y de jueves a sábado de 7:00 am a 3:00 am, con capacidad para sentar 155 comensales.

