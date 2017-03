Audiciones en The Mall of San Juan para su Fashion Week

The Mall of San Juan anunció las audiciones para modelos que deseen participar en el Fashion Week del centro comercial.

Los “castings” serán en el Atrio Central comenzando a las 2:00 pm hasta las 5:30 pm. Todas aquellas personas interesadas en participar deben acudir a The Mall of San Juan preparadas para la prueba durante el período antes mencionado.

El Fashion Week de The Mall of San Juan se celebrará del 22 al 26 de marzo como parte de las celebraciones de su segundo aniversario. Durante esas fechas, se presentarán desfiles de moda, presentaciones especiales en tiendas y “after parties” en los diversos restaurantes del centro comercial. Entre los diseñadores y la tiendas que participarán del Fashion Week de The Mall of San Juan se encuentran: Gustavo Arango, Salvatore Ferragamo, Luis Antonio, Kate Spade, Saks Fifth Avenue, Nordstrom, Janie & Jack, Desigual, Gap, Free People, White House/Black Market y Brook Brothers, entre otros.

“Ya comenzamos los preparativos de la celebración de nuestro segundo aniversario y el Fashion Week es uno de los eventos principales para la ocasión. Invitamos a todas las chicas interesadas en ser parte de este importante evento de moda, a participar de las audiciones y que nos visiten este viernes y sábado. Con este segundo aniversario celebramos un año más de éxitos y de convertir a The Mall of San Juan en uno de los destinos de compras, gastronomía y entretenimiento favoritos del público puertorriqueño”, señaló Marnie Marquina, directora de mercadeo y auspicios del centro comercial.

Para más detalles, horario, promociones y eventos especiales, visite www.themallofsanjuan.com.