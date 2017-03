World Class expande ofrecimiento educativo

Comienza la novena edición de World Class, plataforma global basada en los licores de lujo del portafolio Diageo Reserve, celebrando la cultura y el arte de la mixología. En esta ocasión, World Class amplía su programa de entrenamientos en la región de Latinoamérica y el Caribe, para los bares y restaurantes que cuenten con el portafolio de Diageo Reserve.

World Class continúa desarrollando y elevando la industria de la coctelería globalmente, creando experiencias únicas para el consumidor con el fin de educarle sobre la importancia que se le debe brindar al proceso de creación de un coctel y los ingredientes utilizados, así como el proceso de confección de la comida. Con esta novena edición de World Class, regresa la búsqueda del mejor bartender del mundo a través del World Class Competition, la competencia de coctelería de mayor prestigio global, que es presentada por Diageo en más de 50 países, y localmente por la distribuidora Méndez & Co. El escenario de la competencia se destaca por brindar a los mixólogos la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y afinar destrezas mediante seminarios sobre una variedad de temas de gran relevancia en la cultura de la coctelería, además de ser la coyuntura ideal para dar a conocer su talento y formar parte de una comunidad reconocida de mixólogos.

En función del pilar de educación de la plataforma de World Class y como parte de los eventos de la competencia, este año se llevará a cabo el seminario Fundamentos y Tendencias en la Coctelería Global, que trata sobre los básicos de la coctelería a la vez que discute los cambios emergentes y reta la creatividad y presentación de los mixólogos para crear un coctel complejo en sabor, pero sencillo y elegante en estética. Temas como la utilización de ingredientes frescos, cómo afecta el hielo, los distintos usos de la coctelera (shaker), y la personalidad de la barra, serán objeto de estudio en esta clase maestra, que estará a cargo por Pablo Carrizo, Reserve Brand Ambassador en Colombia y Rafael Reyes, embajador regional de las marcas reservas de Diageo. Esta clase magistral se concentrará y se basará en los espíritus blancos: los vodkas Ketel One y Cîroc, la ginebra Tanqueray No. TEN y Tequila Don Julio Blanco.

Otro interesante espacio educativo será el seminario Laboratorio de Sabores. Existen sólo cinco (5) gustos que el paladar reconoce: dulce, salado, amargo, agrio y umami; pero son infinitas las combinaciones de sabores que se pueden crear a base de estos gustos. El enfoque en este seminario llevado a cabo por Arturo Savage, embajador regional de Johnnie Walker, será lograr que los mixólogos entiendan la complejidad de los ingredientes y las posibles combinaciones al crear un coctel, así como exponerles a conocer y experimentar con distintas maltas y parear la comida con espíritus oscuros como Johnnie Walker, Bulleit Bourbon y Tequila Don Julio Reposado y Añejo.

El programa de World Class es la cúspide de una robusta plataforma educativa de Diageo, compuesta, además, por el programa Diageo Learning Skills For Life, programa de becas para jóvenes de escasos recursos económicos; y Diageo Bar Acacemy (DBA), programa de capacitación integral al personal de bares y restaurantes sobre los pilares, prácticas y tendencias esenciales de la coctelería y manejo de barra. Este año, Diageo Bar Academy, instruirá a los participantes sobre el portafolio de licores de lujo de Diageo Reserve, que incluye los vodkas Ketel One y Cîroc, los whiskeys escoceses Buchanan’s 18 Special Reserve y Johnnie Walker Gold Reserve, Platinum y Blue Label; Tequila Don Julio, Ron Zacapa, la ginebra Tanqueray No. TEN y Bulleit Bourbon.