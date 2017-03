Marzo es el mes de concienciación de cáncer de colon

El cáncer de colón sigue siendo la primera causa de muerte en Puerto Rico desde el 2012 y marzo es el mes de concienciación para prevenir que el panorama se mantenga como hasta el momento.

A pesar de que las estadísticas son alentadoras, el cáncer de colón es prevenible si se cumple con revisiones periódicas y con un ajuste en los modos de vida diaria, con buena alimentación y actividad física.

A juicio de Julia Michelle Santiago, “estamos convencidos de que el miedo es el factor número uno. Miedo a que el examen de seguimiento es invasivo o miedo a que, simple y sencillamente, te encuentren algo”.

Diariamente dos de cada cinco personas son diagnosticadas con cáncer de colon en la Isla.

Santiago, quien es sobreviviente del cáncer de colón afirmó que “la incidencia de cáncer no tiene que ser alta y mucho menos ser la causa número uno de muerte en Puerto Rico”.

Ante su experiencia, luego de su proceso de atender la enfermedad creó su fundación — Juliastrong Colon Cancer Awareness Foundation— para promover la educación y la prevención.

Según Santiago, quien sobrellevó la enfermedad durante el año 2014 y a sus 45 años, explicó que “el cáncer de colon es el único cáncer, de todos los tipos de cáncer, que se puede prevenir realizando los exámenes de seguimiento. El cáncer de colon nace de un pólipo, que nace en el colon y se ponen grandes, y no necesariamente se convierte en una masa maligna. Pero, el cáncer es prevenible si se realiza el examen, la colonoscopia”.

Lo que recomienda la fundación

Dentro del proceso educativo en la fundación recomiendan realizar las pruebas de prevención a partir de los 40 años, ya que la medicina recomienda los estudios después de los 50 años.

Santiago alertó que es necesario bajar el límite de la edad porque hay alto porcentaje de diagnósticos entre personas de 40 años, tal como fue su caso.

La mujer ya recuperada sigue dando la batalla contra el cáncer y haciendo honor al mes de la concientización y educación sobre la prevención del cáncer del colon. El sábado 11 de marzo desde las cuatro de la tarde el Julia Strong Cancer Awareness Foundation celebrará el Julia’s Stronger Than Your Bike Spinathon y la feria de salud, La Ruta del Colon. La intersección de la Ave. Chardón y la Ave. Muñoz Rivera será el escenario para una carrera 5K, una gran clase de spinning y una serie de charlas educativas que buscan educar sobre la importancia del ejercicio y una vida activa en la prevención del cáncer de colon.

“Soy tri-atleta desde antes de ser diagnosticada con cáncer de colon. El ejercicio y en especial el spinning, me han ayudado grandemente en mi recuperación y quiero compartir ese testimonio con todos los participantes del JULIASTRONG Stronger Than Your Bike Spinathon. Es importante continuar llevando un mensaje de prevención y concientización, especialmente a la población mayor de 40 años.”, comenta Julia Michelle Santiago, fundadora del JULIASTRONG Colon Cancer Awareness Foundation y sobreviviente de cáncer de colon.

El evento está compuesto por 3 actividades claves:

4:00 PM- La carrera 5K que servirá de calentamiento para la serie de 5 sesiones de spinning por instructores de las principales escuelas de spinning del Área Metro. Habrá más de 100 bicicletas de spinning para que los participantes se unan; a una o varias sesiones consecutivas de 1 hora. Si lo desean, pueden hacer su grupito de relevo y cada uno participa de una o varias sesiones. 4:00 PM- Simultáneamente, conferenciantes médicos ofrecerán charlas gratuitas sobre el rol del estilo de vida en la prevención del cáncer del colon. 5:30 PM- “JULIASTRONG’S Stronger Than Your Bike Spinathon”.

El público en general puede participar de todas o algunas de las actividades que deseen. La inscripción en línea es en All Sports Central) o enviando un correo electrónico a juliastrongteam@gmail.com.

La contribución por actividad es:

5K Warm-up – $20

Spinathon individual – $50 – una sola persona por las 5 horas

Spinathon relevo – $125 – hasta 5 personas por equipo

Para hacer una contribución puede hacerlo vía PayPal utilizando el mismo email de inscripción. Todos los fondos recaudados serán dirigidos para establecer el Juliastrong Colon Cancer Support Group, un grupo de apoyo para pacientes y sobrevivientes de cáncer de colon.