The Mall of San Juan celebrará a la mujer trabajadora

The Mall of San Juan invitó a sus clientes a celebrar el Día Internacional de la Mujer con una serie de eventos para las féminas que visiten el centro comercial el mañana miércoles, 8 de marzo.

Según se indicó en una comuniación escrita, los eventos especiales programados para ese día comenzarán a las 9:00 am con la charla-desayuno “Elevando nuestro estilo de vida” ofrecida por la influencer Laura Font. Además, en la tarima del Tercer Nivel; a las 2:00 p.m. en Pottery Barn se ofrecerá un taller de decoración en el que las primeras clientas en asistir recibirán una tarjeta de 15% de descuento.

En alianza con la RED de Empresarias y Mujeres Profesionales Cámara de Comercio de Puerto Rico, se ofrecerá a las 2:30 pm en la Tarima del tercer Nivel la charla “Franquicias vs. Negocio Propio y Oportunidades en industrias no tradicionales para la Mujer Empresaria”.

“Nuestro deseo es que en este día todas las mujeres que visiten The Mall of San Juan se sientan apreciadas y celebradas en una ocasión tan importante como lo es el Día Internacional de la Mujer, en que conmemoramos toda la diversidad de nuestro quehacer cotidiano, nuestros retos, luchas y éxitos como mujeres, no importa en que ámbito nos desempeñemos”, señaló Marnie Marquina, directora de mercadeo y auspicios del centro comercial.

Finalmente, se indicó que las tiendas y los restaurantes también tendrán diversas ofertas.