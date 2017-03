Ciencia ficción en la pasarela parisina

Del futuro a mundos de ciencia ficción con la firma japonesa Anrealage, cuyo nombre, creado de la combinación de “A real, unreal and age” (Una realidad, irrealidad y edad), deja ya ver que se trata de una moda casi fantástica.Utilizando como marco el lujoso Salón Imperial del hotel The Westin de París, su creador, el diseñador Kunihiko Morinaga, combinó tejidos fantasías con otros más cotidianos, como el vaquero en vestidos de relieve con formas geométricas que no se adaptan a las formas de la mujer, sino que crean otras nuevas.EFE