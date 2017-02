Courtyard presenta nueva propuesta culinaria en Sirena y Café Tropical

El hotel Courtyard by Marriott Isla Verde Beach Resort remoza menú de almuerzo del restaurante Sirena y de cena del restaurante Café Tropical, anunció José Padín, gerente general de la hospedería.

“Nuestro chef ejecutivo Víctor Woods, junto al Sous Chef Carlos Mateo, se dieron a la tarea de presentar nuevos platos para los restaurantes Sirena y Café Tropical. Para ello, se inspiraron en productos locales tales como: vegetales, helados, jugos de frutas, piques y cervezas artesanales. El nuevo menú además contará con opciones vegetarianas, veganas, y pizzas hechas en casa, que esperamos sean del disfrute de nuestros comensales”, señaló Padín.

“En este nuevo menú hemos incluido una variedad de opciones vegetarianas y veganas para nuestros clientes, tales como: sopa de habichuelas negras con cebollas, tomates, ajo y aguacate, crema de zanahorias rostizadas con romero y ajo; quesadillas de aguacate, humus y queso mozzarella; wrap de aguacate y quínoa con habichuelas negras, queso feta y dip de tahíni, y patties de calabacín y papa con salsa de chile”, destacó el chef Víctor Woods.

En el restaurante Sirena, localizado en la terraza exterior del hotel con vista al mar, el menú de almuerzo incluye aperitivos como chips de bacalaítos, tartar de ahí tuna, croquetas de trimajada y montaditos de arroz y habichuelas. La oferta de ensaladas incluye: frutas tropicales servidas con un sorberte de frutas y pan de guineo; ensalada de mangó y aguacate y de fresas, granadas y uvas. Los comensales tendrán la opción de crear su propia pizza y pasta, o de degustar una extensa variedad de sopas, hamburguesas, emparedados o paninis y postres.

Para la cena, el restaurante Café Tropical presenta como aperitivos croquetas de bacalao servidas con aioli de cilantro, arepas de coco con salmorejo de jueyes, humus de gandules y recao acompañado de chips de plátano y un ceviche de gandules con maíz rostizado y chile serrano. Los platos principales en Café Tropical incluyen opciones como: ropa vieja con vegetales; chuletas marinadas con sofrito; filete de salmón a la parrilla servido con salsa de aguacate; camarones salteados en salsa de ajo o criolla; filete de mero con mantequilla de ajo o salsa criolla; mofongo relleno de pollo, camarones o churrasco; y acompañantes como tostones de pana, arañitas, majado de viandas y arroz con gandules.

Entre las opciones de postre se encuentran: el budín tradicional puertorriqueño; mantecado de frito de piña colada; arroz con dulce; y una paleta de pionono acompañada por queso crema y salsa de caramelo y manzana. Esta nueva oferta culinaria incluye además nuevos cocteles como un mojito de guanábana con ron DonQ, Sangría Café Tropical y un bul de cerveza.

Café Tropical además ofrece en exclusiva unas cenas al estilo navideño que incluyen: pastelón de carne, pasteles, morcilla y pavochón con acompañantes como arroz con habichuelas, palitos de yuca frita, amarillos y arroz mamposteao, postres tradicionales como arroz con dulce y mantecado de coquito. Estas cenas navideñas requieren un un mínimo de cuatro personas.

Se destaca que el equipo culinario del hotel con su nuevo menú está apoyando lo local y adquiriendo productos de empresas como Helados Ico-Rico, Jugos Fruta Madre, Pique Rafael, Grupo Dulce P.R. y Craft Beer P.R., entre otros.

El restaurante Sirena tiene el siguiente horario: almuerzo 11:00 a.m. a 6:00 p.m., cena 6:00 p.m. a 11:00 p.m. y el área de Tapas y Bar de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.

El Café Tropical abre para desayuno desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. y los domingos para Brunch de 11:30 a.m. a 4:00 p.m. La cena tiene el siguiente horario de lunes a viernes presentan un bufé de ensalada y sopa y menú a la carta de 5:30 p.m. a 11:00 p.m.; los sábados y feriados un bufé de 5:30 p.m. a 11:00 p.m. y los domingos bufé de 4:00 p.m. a 11:00 p.m. Para reservaciones puede llamar al (787) 999-6300.