Familia boricua solicita ayuda para no perder casa y quedar en la calle

Una familia de Carolina está en busca de solidaridad puertorriqueña en momentos en que el banco los acecha para reposeerle la casa en 60 días, debido a una préstamo hipotecario que no pueden pagar.

Abimael Laboy y Rebecca Acevedo, junto a su hija Gianna Laboy e hijo Gabriel Laboy, pasaron ayer por el programa de televisión Jugando Pelota Dura para contar su historia y el porqué del pedido de ayuda a la ciudadanía. Actualmente, la familia Laboy Acevedo vive en una casa que no pueden mantener porque ninguno de los dos tiene empleo. El padre es ayudante electricista y artista gráfico y la madre, maestra de educación física con una media maestría en inglés como segundo idioma.

No obstante sus esfuerzos, aun no consiguen empleo. Tampoco tienen carro para transportarse.

Aquí entra Sandra Espinosa -quien supo de la situación de la mano de la madre, pero que al momento no podía darle empleo. Si embargo, sí les ofreció una casa que tiene desde hace 6 años y no la usa. La familia no quiere vivir en un residencial público, por tanto están en busca de que la sociedad boricua ayude con los siguientes materiales para restaurar la casa de Espinosa:

pintura

trabajos de electricidad

nevera

mueblería

baños

trabajos de plomería

otros materiales para poner al día el hogar

La hija de ambos agradeció cualquier gesto y ayuda de las personas, aclarando que “estamos bien satisfechos con eso”. La casa ofrecida se encuentra en Carolina en el barrio Martín González, sector Campeche.

Para ayuda y para ofrecer trabajo a esta familia, se puede comunicar al 787-750-7625 y/o al 939-251-5940.

Vea el conmovedor video:

(Reportaje original, pinche aquí).