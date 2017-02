Lanzan ropa inspirada en los Obama

Los homenajes al expresidente Barack Obama no faltaron durante su mandato, pero si de algo estamos seguros es que ninguno fue tan original como la colección de ropa que lanzó el 20 de enero el diseñador Joe Freshgoods, cuyas piezas de agotaron de inmediato.

Pero si usted fue de los que se quedó sin comprar sepa que anunciaron las disponibilidad de las piezas. Es en la página Thankuobama.us que está a la venta la ropa que destaca momentos de la familia presidencial.

Fue el pasado 20 de enero que Obama salió de Casa Blanca cuando Donald Trump juramentó. Ese mismo día Barack y Michelle Obama abordaron un vuelo hacia Palm Springs, en el sur de California, para pasar unas vacaciones en familia.

I'm a model now. #ThankUObama droppin in like 15 minutes. ThankUObama.us pic.twitter.com/Y7jOHKzRam

— Lil Chano From 79th (@chancetherapper) February 2, 2017