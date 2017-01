La siesta: Cuánto y a qué hora dormir para que sea efectiva

Un estudio publicado en Journal of the American Geriatrics Society, 2016,muestra que tomar una siesta después de la comida ayuda al cerebro a mantenerse sano,sobre todo en los adultos mayoresEl estudio observó a 3 mil personas de la tercera edad,después de comparar a los que dormían aproximadamente 60 minutos,a los que dormían más de 90 minutos y los que no dormían siesta,se dieron cuenta que los que dormían 60 minutos tenían mejor condición en general y su memoria era mejor También es importante que la siesta se haga en la tarde después de la comida,ya que puede conducir a una mejor función cognitiva,tiene un mayor valor recuperativo que dormir en otros momentos del día