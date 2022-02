Asaf Torres retoma su carrera musical con “No supero”

Asaf Torres Andújar, quien ha cautivado una audiencia internacional gracias a su personalidad y desempeño atlético en los programas de televisión “Guerreros” (Wapa), “Guerreros” México (Televisa) y en “Por Amor o Por Dinero” (Telemundo), retoma su carrera musical con el lanzamiento del tema “No supero”, su primer sencillo como solista.

Para el joven guitarrista y compositor puertorriqueño, de 24 años, además del entrenamiento físico, la música es su pasión. Luego de haber aventurado en proyectos musicales en el pasado, es en el 2022 cuando Asaf ha visto la oportunidad de trabajar finalmente una sólida propuesta musical que lo ayude a catapultarse en la competitiva industria. Era cuestión de tiempo que decidiera retomar esta faceta de su vida y comenta: “Llevo años entrenando para realizarme también en el ámbito de la música. Han sido muchas horas de estudio y dedicación. Es un proceso, en el que quieres darte tiempo para encontrarte. Estoy muy contento con el resultado y no puedo esperar a presentárselo a todo el mundo” – Asaf

“No Supero” es un tema pop-urbano, de índole sensual y explícito, inspirado en la pasión intensa que se puede generar entre dos personas compatibles. “La letra surgió creando en el estudio donde suelo trabajar, inicialmente se estaba haciendo un tema para vender, pero terminó gustándome tanto que decidí quedarme con él. Es un tema que puedes escuchar igual en la discoteca jangueando como en un momento de pasión con tu pareja”- Asaf. El ritmo del tema estuvo a cargo de Stivenz y Zeth Beatz y el video musical fue realizado por Kelnier Productions.

Asaf le apuesta a su música y asegura no detenerse ahora que por fin se vé realizando su sueño. Durante este mes de los enamorados, el intérprete transmitirá una canción especial a través de su nuevo canal de YouTube @AsafTorres como regalo de San Valentín a su fanaticada. ¡Suscríbete para que no te lo pierdas el 13 de febrero a las 7:00p.m.! Durante los próximos meses, esperen mucha música porque bajo su sello discográfico The ATeam Entertainment, tiene planificado el lanzamiento de varios temas, incluyendo algunas colaboraciones. En los meses de verano, espera iniciar su primera gira de presentaciones en Puerto Rico y países de Latinoamérica.

“No supero”, estará disponible en todas las plataformas digitales de música a partir de este viernes. Para nuevos detalles de la carrera de Asaf, síguelo en sus redes sociales: @asaftorres en Instagram, @asaftorres en TikTok y @Asafpr_en Facebook.

Asaf Torres retoma su carrera musical con “No supero”