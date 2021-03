¿Regresa Twilight? Kristen Stewart podría estar de vuelta como Bella Swan

La actriz Kristen Stewart podría estar de regreso en Twilight, la nueva versión que promete seguir siendo un fenómeno en reproducciones y recomendaciones. Esta importante noticia llega luego de que se conociera que esta franquicia estaría interesada en retomar este drama romántico protagonizado por vampiros.

De ahí el interés de tener de vuelta a una de las protagonistas más consagradas y que sin duda generó mucha empatía con el público. Sin embargo, se ha cuestionado si ella estaría de vuelta como personaje principal o haría una actuación secundaria, pero significativa para los fieles seguidores.

Kristen Stewart podría estar de vuelta como Bella Swan en la nueva saga de Twilight

El portal Summit Entertainment fue el encargado de hacer esta importante revelación en la que la actriz que ahora está sumergida en Spencer, dirigida por Pablo Larraín y que muestra otra versión de la historia de Lady Di, podría retomar su papel para seguir conquistando a la audiencia. Esta información también fue respaldada por el influencer twittero Daniel Richtman quien aseguró que de ser así Stewart se posicionaría como una de las estrellas más importantes de Hollywood, pues cada vez más su nombre está presente en los más ambiciosos proyectos.

Con esto recordamos que Kristen llegó a Twilight siendo muy niña, así se mostró ante las cámaras quienes la vieron crecer en una historia diferente y que marcó un antes y después en la industria cinematográfica. Tanto que han sido muchos los intentos por traerla de regreso a las pantallas que añoran este tipo de producciones románticas que son adaptables para jóvenes y para quienes crecieron viendo una pareja muy auténtica que no le temía a los estereotipos o al qué dirán.

En Twilight, esta brillante actriz muestra cómo su vida cambió una vez que se mudó a casa de su padre en Forks, un lugar muy misterioso, oscuro y muy solitario, pero en el que tras ingresar a la escuela, descubre el amor de manos de un joven un tanto particular: un vampiro que tiene sentimientos y con el que se desatan las más insospechadas aventuras que aún siguen siendo recordadas por la audiencia que añora ver una película renovada y llena de más dramatismo.

Nuevas versiones de Crepúsculo

Ante el "boom" de esta historia que llegó a Netflix para seguir cautivando a las nuevas generaciones diversos realizadores han pensado en la posibilidad no solo de versionarla, sino también de crear una nueva historia basada en este thriller romántico y vampiresco. Un ejemplo de ello es First Kill, una trama que espera emular a Twilight, pero que está basada en la novela Vampires Never Get Old: Tales with Fresh Bite.

Ésta no solo estará enfocada en el amor y desamor, sino en darle valor a la comunidad LGBTQ+ quien padece de igual forma sobre estas crisis emocionales. Lo que lleva a explorar otro universo muy alejado a lo planteado en la famosa producción también protagonizada por Robert Pattinson, pero que también espera romper esquemas, paradigmas y tabúes impuestos en la sociedad actual que se muestra cada vez más a la defensiva de lo innovador o fuera de serie, tal y como lo que fue presentado con Crepúsculo.

Sin embargo, esta trama posee todos los elementos para volverse exitosa, pues contará con la producción de Emma Roberts de quien aún se desconoce si también formará parte de ella, por lo menos delante de las cámaras. Lo cierto es que First Kill se muestra como la sucesora u otra versión que ayudará a llenar el vacío dejado por Crepúsculo que ya está retomando la idea de volver con un empuje más actual y liberador.