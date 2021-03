¡Impactantes! Revelan nuevas imágenes de Kristen Stewart como Lady Di

Spencer la película biográfica de Diana de Gales sigue generando impacto en los fans de esta emblemática mujer. Y es que recientemente se mostraron las nuevas fotografías y adelantos de esta producción en la que su protagonista Kristen Stewart está dejando sin aliento al público con el increíble parecido que tiene con quien fuera la esposa del príncipe Carlos.

Las nuevas imágenes muestran a una actriz entregada por completo en su personaje en el que luce una mirada muy misteriosa y que habla por sí sola, una pose muy elegante y repleta de personalidad y un anillo que es réplica del que recibió esta joven para su compromiso real. Sin duda, es una muestra de sofisticación y cuidado a detalle en una historia que intenta superar el éxito obtenido en otras producciones similares, pero que nunca habían contado con la interpretación de una actriz tan similar a la verdadera Lady Di.

Kristen Stewart interpretará a la princesa Diana en Spencer La cinta será dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y se sitúa en las últimas vacaciones de Navidad en la Casa de Windsor.

Spencer película Diana muestra reveladoras fotos de Kristen Stewart

Con esta producción el director Pablo Larraín se arriesgó a todo. Sin embargo, dio en el clavo al elegir como protagonista que se ha entregado por completo a esta tan importante inetrpretación que a su criterio es la mejor de todas. Ante esto, la misma Stewart señaló a InStyle que este papel ha sido uno de los más intimidantes de su carrera, pues estudió a detalle cada gesto, mirada y hasta el tono de la voz de la princesa, ya que es lo que le da credibilidad a este rol.

"El acento de Diana es lo que más me intimida. La gente conoce su voz, que era muy distintiva y muy particular. Es algo en lo que estoy trabajando fuertemente. De hecho, tengo un coach especializado en dialecto que me está ayudando mucho con esto", dijo la actriz quien además aseguró que para poder conocer bien de cerca a Diana de Gales leyó varias de sus biografías, estudió cada movimiento que apreciaba en las múltiples entrevistas que realizó en vida y se adaptó a su estilo al vestir, así como sus modismos.

Esto muestra la entrega que ha tenido con este personaje con el que seguramente su talento será aplaudido y reconocido en el mundo, pues cada forografía resulta cada vez más impactante y deja sin aliento a sus seguidores, debido a su especial similitud, así como la energía tan radiante que transmite al meterse en este tan importante rol.

Imágenes inolvidables

Y es que desde que salieron las primeras imágenes de su caracterización las redes sociales se colmaron de reacciones, memes e incluso comparaciones en las que destacaba el impresionante parecido que existe entre ambas figuras. Este colmó de emoción a la fanaticada y a quienes aún guardan el recuerdo de esta figura tan importante para el Reino Unido.

La impecable actitud, pose y manera en la que Stewart asumió este personaje ha realmente creado un impacto en la industria del cine y la televisión, pues a pesar de que se han realizado innumerables biografías o proyectos similares, éste ha sido uno de los más ambiciosos y que promete mostrar realidades que antes no se habían tocado sobre estos importantes integrantes de la familia real británica.

Incluso, la nueva imagen revelada ha generado aún más asombro ya que muestra el impecable gesto de esta mujer quien siempre lucía regia, elegante, sobria, pero muy a la moda. Además muestra la réplica casi exacta del anillo de compromiso que le entregó Carlos y que bien representa la joya de Garrard & Co que esta conformada por 14 diamantes que rodean a un imponente zafiro y que ha sido valorado en medio millón de dólares.

