The Suicide Squad: revelan el primer trailer y los posters de la esperada película

Este viernes se estrenó el primer trailer de The Suicide Squad, tal como lo había prometido el día anterior el director y guionista de la cinta, James Gunn.

"Desde la mente horriblemente hermosa de James Gunn, The Suicide Squad llega a los cines y a HBO Max el 6 de agosto", señaló la cuenta oficial de la película en redes sociales.

En el adelanto se muestran los personajes que aparecen en el filme, destacando la presencia estelar de Margot Robbie como Harley Quinn.

En el elenco destacan además nombres como Idris Elba, Viola Davis, John Cena, Jai Courtney, Peter Capaldi, Michael Rooker, Alice Braga, Taika Waititi, Pete Davidson y Sylvester Stallone.

Don't get too attached. Watch Bloodsport, Harley Quinn, Peacemaker, and Polka-Dot Man in #TheSuicideSquad trailer online now! pic.twitter.com/imqNypIPMV

— The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) March 26, 2021