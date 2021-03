Paola Lázaro habla sobre su personaje boricua en The Walking Dead

Metro Puerto Rico tuvo la oportunidad de charlar con la actriz puertorriqueña sobre su participación en la exitosa serie, The Walking Dead. La artista que durante su adolescencia salió de la isla hacia New York donde continuo estudios en escritura dramática, y se estrenó como dramaturga en la escena neoyorquina con la pieza “Tell Héctor I Miss Him”, compartió con Metro como hizo para lograr cambiar la nacionalidad de su personaje y la emoción que le causa interpretar a Juanita “Princess” Sánchez, importante personaje en esta etapa de la serie de AMC.

¿Cómo llegas a formar parte de este gran proyecto?

Pues me llegó una invitación a través de mi agente y de mi mánager para hacer en video una audición remota, porque la directora de casting estaba en Los Ángeles. Inmediatamente me enamoré del personaje, especialmente la locura de ella, lo profunda que es y sobre todo que tiene un corazón inmenso. Luego audicioné en persona y poco a poco se dio la cosa.

Tu personaje está pasando por situaciones emocionales difíciles como todos los personajes, pero en el caso de Juanita sus problemas emocionales rayan en la enfermedad mental. ¿Cómo le entraste a esta parte del personaje y qué tipo de investigación tuviste que realizar para entenderla?

Saqué mucho de mi propia vida, de mi infancia, de mi familia. He estado en terapia, con psicólogos, que me brindaron las herramientas para poder bregar con esos sentimientos y estoy súper agradecida de haber tenido acceso a esas herramientas. En verdad, saqué mucho de mi propia vida. Todos sabemos lo que es dolor y todos sabemos cómo escondemos ese dolor.

Cuando te pusiste todo el vestuario del personaje, el pelo, las gafas, el abrigo. Debe ser una sensación como tipo superhéroe. ¿Cómo fue esa sensación y qué impacto tuvo en tu interpretación?

Brutal. Fue una emoción. Yo me sentí como cuando tenía 7 años en Cupey cuando te regalan una bicicleta nueva, como cuando llega Santa Claus y te vas a correr. Sabes que me puse el abrigo y comencé a llorar.

Cuando llegas a la serie en medio de la pandemia. ¿Cómo fue esa sensación de trabajar en un programa que guarda similitudes con lo que estamos viviendo hoy día?

Pues en el momento que lo grabamos, mis primeros tres episodios fue antes de la pandemia, así que no sabía. Pero cuando salen fue en medio de la pandemia, fue como el arte imitando a la vida, la vida imitando al arte. Ella (Juanita) no había visto a nadie en un año, que es ciertamente lo que estamos viviendo ahora mismo. Y llegar a una serie que estaba establecida, en verdad que el elenco fue súper acogedor y han sido unos amores conmigo y eso lo agradezco mucho.

Cuando escuché el acento del personaje, esto me suena a boricua, pero ella dice “que es la Princess of Pittsburgh”, pero hay cierta relación con Pittsburgh porque de ahí son los Piratas, además de Roberto Clemente. ¿El personaje es puertorriqueño?

El personaje es puertorriqueño y fue porque en el comic ella es mexicana americana y te confieso que no sé cómo saque la fortaleza para preguntarle a los productores: “si ya tienen un personaje fuerte, que es mujer, pero es mexicana, ¿hay alguna manera que podamos representar a una mujer puertorriqueña fuerte?” Y ellos dijeron que sí y por eso el personaje, en vez de ser mexicana americana, es puertorriqueña y dice soy de Pittsburgh desde San Juan.

Tu personaje parece que va a tener mayor relevancia durante el resto de la temporada. Sin embargo ya se anunció una temporada 11. ¿Que nos puedes adelantar de lo que será la travesía de tu personaje?

Pues en el comic ella sobrevive hasta el final. No sé si va a ser así en la serie porque sabes que la serie es un poco distinta. Creo que vamos a ver mucho más de ella, pero no sé si has leído los comic, también entra quien llega a ser su pareja, Mercer, pero no sé si van a ser pareja en el programa. Ya escogieron al actor y es tremenda persona. Creo que sí que vamos a ver mucho más de ella y sobretodo del “Commonwealth”, que es la comunidad a donde han llegado.