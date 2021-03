Danna Paola revela el verdadero motivo por el que salió de 'Élite'

La cantante y actriz mexicana Danna Paola, quien destacó en 'Élite' de Netflix y ahora brilla con su voz, finalmente ha explicado el motivo por el que salió de la serie del gigante del streaming.

La talentosa joven anunció hace unos días que viajaba a España y el rumor de su regreso a la ficción recorrió las redes sociales y los medios. En una entrevista en 'El Hormiguero', la intérprete reveló detalles.

En el reconocido programa de televisión, Danna Paola explicó que salió de la serie para darle una oportunidad a su música. Su adiós coincidió con 'Mala fama', uno de sus temas más aclamados. Reiteró que despedirse de 'Élite' fue difícil, pero tenía que dedicarse en un 100% a la música, acabando con los rumores sobre supuestas diferencias con Ester Expósito.

Danna Paola, quien comenzó 2021 con el lanzamiento de su álbum 'K.O.', estuvo en tres temporadas de 'Élite' y su salida fue un duro golpe para los fans de la serie. Su talento para la música y su paso por Netflix y otros proyectos ha catapultado su carrera, muestra de ellos son sus 30 millones de seguidores en Instagram.

La mexicana participa en la película 'Raya y el último dragón', dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada. La joven interpreta la canción 'Hasta vencer' y también pone voz a la protagonista, Raya, en la versión en español latinoamericano del filme que se estrenó el 5 de marzo.

“Creo que la vida sin música no es vida. Para mí es lo que me salvó de todo, en muchos sentidos. No solo en 2020, sino en mi vida. Desde que empecé a componer mis propias canciones, me ha ayudado a drenar mucho, ha sido mi terapia completamente”, afirma Danna Paola.

A sus 25 años, la joven se ha convertido en una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos. No es la primera vez que la artista presta su voz a un personaje animado, ya que fue Rapunzel en la versión en español para Latinoamérica de la película 'Enredados'.