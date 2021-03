Sofía Jirau se viste de superhéroe para abogar por la inclusión

La modelo puertorriqueña Sofía Jirau deslumbró hoy en las redes sociales con una vestimenta de superhéroe con la que resalta el poder transformador que trae la inclusión con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down.

“Me puse mi capa para invadir al mundo con el superpoder de la inclusión", expresó Sofía en una publicación que ya ha generado cientos de reacciones de sus seguidores.

Como parte de ese llamado, Jirau compartió varios datos a través de sus historias de Instagram para educar sobre la trisomía 21. Entre la información que publicó, destacó la capacidad que tiene su comunidad de integrarse a la sociedad y la manera correcta para llamarles. "No somos down, tenemos el síndrome de Down", explicó la joven empresaria.

Según la Organización de las Naciones Unidas, el Día Mundial del síndrome de Down se creó para generar una mayor conciencia pública sobre esta población y recordar la dignidad inherente, la valía y valiosas contribuciones de las personas con diversidad intelectual como promotores del bienestar y diversidad de sus comunidades. Asimismo, surge para resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

El llamado de Jirau, al que se han unido figuras como Enrique "Kike" Hernández, Yizette Cifredo, Residente y Natalia Lugo, busca que el deseo de inclusión se transforme en la apertura de caminos de equidad, educación de calidad, acceso adecuado a la atención de salud y trabajo digno para todas las personas con síndrome de Down del planeta.

